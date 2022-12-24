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全台最美山林燈節「龍崎光節：空山祭」開幕了！首2日免費，還能享0元來回接駁

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／台南市政府文化局提供
圖／台南市政府文化局提供

第4屆「龍崎光節－空山祭」來了！12月24日正式開展回歸，首兩日完全免費，今年主打「隨風去留」，講述龍崎人離開與離不開的記憶，15件絕對藝術作品演繹在地的心聲，可以親臨感受一番。

圖／台南市政府文化局提供
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號稱全台最美山林燈節「2023龍崎光節－空山祭」如同以往講述著不同在地的議題與故事，希望傳遞不同的心聲。而今年主打「隨風去留」，探討關係人口與人流的移動與離開，離鄉背井的龍崎人出外打拚仍思念著家鄉；離不開的人守護本份持續好好生活，成為思念的根源。本次總共有15件藝術作品，採用了11組團隊製作並串連整個故事主軸，值得親臨的人好好享受。

圖／台南市政府文化局提供
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而策展團隊以風為主題元素，再加上融合了虎形山大冠鷲與阿勃勒二的形象概念，傳遞離開與離不開的意象，並形成羈絆的力量，把在地議題的美與現實透過一件件作品妝點，再融合山林的神秘打造秘境天堂。展出時間即日起至2023年2月12日止。

圖／台南市政府文化局提供
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為了維護觀展品質，活動以售票方式辦理，只要有購買票券的消費者都能免費接駁往返。平日票50元、假日票100元，不僅如此，假日票每日限額只販售3000張，另外也有暢遊票種「無限炫風卡」則是限量150張，每張300元，持卡人於展期間可不限次數進場。更多詳情請上粉專查詢。

圖／台南市政府文化局提供
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𝟐𝟎𝟐𝟐 - 𝟐𝟎𝟐𝟑龍崎光節：空山祭 ​𝐋𝐨𝐧𝐠𝐜𝐢 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 ：𝐕𝐨𝐢𝐝 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧

主題：隨風去留

開展時間：𝟐𝟎𝟐𝟐 . 𝟏𝟐 / 𝟐𝟒（六）​𝟏𝟕:𝟑𝟎

開幕式時間：𝟐𝟎𝟐𝟐 . 𝟏𝟐 / 𝟐𝟓（日）（參與開幕式的50位觀眾可於16:45出示預約成功圖入場）

展期：𝟐𝟎𝟐𝟐 . 𝟏𝟐 / 𝟐𝟒至𝟐𝟎𝟐𝟑 . 𝟐 / 𝟏𝟐（除夕休展）​

時間 𝟏𝟕:𝟑𝟎~𝟐𝟐:𝟎𝟎（最後入場時間𝟐𝟏:𝟎𝟎)​

地點：臺南市龍崎區 虎形山公園

粉專IGhttps://www.instagram.com/longci_light_festival/

圖／台南市政府文化局提供
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