飛韓國2,299元起！虎航促銷機票開賣1個月，首爾、釜山、大邱、濟州島統統有
機票開搶！台灣虎航於今(22)日早上10點起開賣台北飛韓國的超值機票，最低2,299元起，航點包含首爾、釜山、大邱及濟州島，優惠直接開到明年1月底，搭乘時間也到明年10月底，飛韓國早早安排起來！
飛韓國2,299元！台灣虎航推出「FUN韓假」促銷活動，於今(22)早10點起搶手開售，優惠一路持續賣到2023/1/23，「台北-首爾」、「台北-大邱」及「台北-釜山」單程未稅最低2,299元起，飛往濟州島單程也只要2,599元起，搭乘期間為即日起至2023/10/28，看看假期先衝韓國啦！
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