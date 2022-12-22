睽違23年重返台北！「2023台灣燈會」搶先看，4大燈區168公頃300件燈飾與「光兔」必看

台灣燈會睽違23年重返台北了！2023台灣燈會以「光源台北」為主軸，結合首都城市風貌打造範圍高達168公頃的展示區，有1主燈4大燈區還有超過300件的燈飾展出，一起來搶先看看吧！

圖／2023台灣燈會官網

此次的燈會主題為「光源台北 Light up the Future」，強調光源的呈現點亮台北的城市繁榮與進步，包含創新泉源、虛實整合、與永續城市等。而燈飾一定要首推位於捷運國父紀念館的「米兔」，係由日本瀨戶內國際藝術節常態御用的日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡（Oscar Oiwa）所製作，也是首次為台灣燈會創作的作品，模樣超萌超可愛。

圖／2023台灣燈會官網

另外還有位於台北東區「光展區」，有16件裝置藝術和光環境藝術，像是遠東SOGO前有一個近12公尺的巨型兔子，為「future shuttle未來·穿梭·兔子洞」，希望2023年的未來都能無限想像的。

圖／2023台灣燈會官網

而本次燈會作品將平均分配在台北知名商圈大廈與城市巷弄等。共有1座主燈、6座副燈、4大燈區與12個行政燈區，範圍有168公頃大，作品高達300件以上，非常適合夜晚漫步於台北城，欣賞燈會之美。

圖／2023台灣燈會官網

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最後，這也算是疫情解封後在台北第一場的國際大型活動，預計將吸引不少觀光人潮。2023台灣燈會將於2023年2月1號試營運，並於2月5日正式開幕點燈（活動到2月19日），屆時一定要提前卡位，一起看光點亮台北。

圖／2023台灣燈會官網

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官網：https://tw-light.taipei/

圖／2023台灣燈會官網

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