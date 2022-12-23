2023另類跨年！ 10種悠閒優雅「跨年提案」 滿足不想人擠人的心願

你還沒規劃2023如何跨年嗎？搶不到101煙火第一排、訂不到熱門目的地的飯店與機票，或者你就是要刻意避開人潮最多的景點，以下提案讓你仍然可以盡興慶祝跨年，留下珍貴的回憶、開心迎向2023年！

綠島可以在海邊泡湯、邊看日出，迎接新年；圖片／欣傳媒

追曙光

1.綠島邊泡湯、邊看日出

2023年台灣第一道曙光在哪？全台最早看到的日出在花蓮縣柏南山，本島平地則位在台東三仙台，離島的話則是在蘭嶼紅頭山。2022年台灣最後的落日在哪？全台今年最晚可以見到的夕陽出現在屏東大武山。

想要到離島跨年，綠島是個好選擇，可以在海邊泡湯、邊看日出，就讓朝日海底溫泉為你洗淨2022年的不如意，嶄新迎向2023年！綠島今年在免稅商店前舉辦跨年免費演唱會活動，從晚上20:30到24:30，並施放高空煙火、舉辦摸彩趣，以及暖心餐食、精美伴手禮現場限量發放。

「藍皮解憂號」停靠太麻里、金崙等站，太麻里、金崙等是觀看日出的最佳地點；圖片／方雯玲

2.搭藍皮解憂號 到台東看第一道曙光

「藍皮解憂號」往返屏東枋寮與台東之間，停靠台東的知本、太麻里、金崙等站，太麻里、金崙等都是觀看日出的最佳地點，金崙海灘相對靜謐，平坦廣闊的鵝卵礫石灘，便於旅人慵懶趟臥休憩，可以讓人完全放空，悠閒等待紅通通太陽浮出海平面，迎接新的一年。

「阿里山日出印象音樂會」今年邁入第20年；圖片／交通部觀光局

3.阿里山看日出、聽音樂會

元旦在阿里山迎接曙光、看雲海，壯闊地展開新的一年，是熱門選項，阿里山林業鐵路及文化資產管理處分流購票人潮，個人票部分，16日上午6時起至31日上午12時止，開放網路訂票https://afrts.forest.gov.tw；旅客也可於31日下午1時起至下午5時止到阿里山站1樓購票，可預訂去回程共20班次列車，每人每次限購6張票，總共3800張個人票。

「阿里山日出印象音樂會」今年已邁入第20年，是台灣最具特色的高山音樂會，以高海拔、高品質、高格調的「高三」音樂會為目標，今年將邀請創團超過20年的樂興之時管絃樂團、新生代創作歌手魏嘉瑩等演出，讓大家在感動中迎接新的一年，音樂會當天早上5:30~7:30舉行，4:00 開放入場，限額2,500名。

基隆外木山是大台北看日出最方便的地點；圖片／基隆市政府

4.基隆外木山晨起運動、看日出

如果你來不及訂票，大台北最近的觀賞日出的好地點：基隆外木山，拍日出的熱點在「外木山濱海廊帶」，這裡有著市府精心規劃的步道，所以可以邊晨起運動，邊看日出，遠方浮現基隆嶼，搭配東北角的海蝕岩海岸、被陽光渲染的海水，日出景色充滿魔幻之美！

到三貂角看日出，不妨順遊三貂角燈塔、來一場燈塔小旅行；圖片／東北角管理處

5.北海岸三貂角看日出 燈塔小旅行

另外一個在新北市貢寮的看日出地點是：三貂角，不妨順遊三貂角燈塔、來一場燈塔小旅行，三貂角燈塔是台灣本島最東邊的燈塔，是最早開放民眾參觀的燈塔。收集了「極東」燈塔，還可以再訪石門的富貴角燈塔，它是「極北」燈塔，在抵達富貴角燈塔前，沿途還可以欣賞到老梅石槽、風稜石等風景，看日出也飽覽了北海岸風光精華。

台北晶華酒店跨年夜在頂樓露天游泳池畔，舉辦超大螢幕與跨年演唱會同樂的「星空跨年」專案；圖片／晶華酒店

飯店跨年

6.晶華 帶房客搭敞篷觀光、直擊101煙火

台北晶華酒店在12月31日當天準備了三款各具特色的住房專案與房客同歡。包括在頂樓露天游泳池畔、透過超大螢幕與跨年演唱會同樂的「星空跨年」專案，在大班行政酒廊透過無敵窗景、以氣泡酒與美食眺望101煙火的「璀璨迎新」專案，以及充滿尊榮以及臨場感的「101煙火直擊」專案，房客將由敞篷觀光巴士接送至信義誠品的頂樓私人露臺、近距離觀賞101煙火秀，隔日早晨還能品嘗到晶華主廚備妥的日式新年料理，以充滿吉祥含意的和風習俗，開啟嶄新的一年。

《Indulge Bistro餐酒館》派出曾獲得2017百加得傳世雞尾酒大賽世界前三名的「天才調酒師」蔡佳穎，為遠雄悅來大飯店跨年倒數派對設計特色調酒；圖片／遠雄悅來大飯店

7.遠雄悅來 名調酒師為倒數派對設計特調

遠雄悅來大飯店特別舉辦跨年倒數派對，以融合調酒、DJ 音樂、美食與跨年歡樂氣氛，讓旅客可盡情放鬆，歡樂倒數迎新年！跨年倒數派對從當天晚間10點半開始，遠雄悅來《皮爾沙運動酒吧》特別與台灣唯一同時榮獲世界與亞洲50大酒吧以及米其林評鑑的《Indulge Experimental Bistro 實驗創新餐酒館》跨界聯合合作，獻上四款跨年特殊調酒，賓客當晚可享用特色調酒，伴隨DJ精選的音樂放鬆身心、舉杯倒數迎接嶄新的一年；隔日早晨再前往飯店最佳觀景點，遠眺太平洋無敵海景的映襯下欣賞東台灣美麗曙光，以最棒的方式開啟2023年！

【飲酒過量 有害健康！】

台北六福萬怡酒店推出「2023敘日跨年派對」，避開信義區的喧囂，卻能擁有101跨年煙火搖滾區的享受；圖片／台北六福萬怡酒店

8.台北六福萬怡酒店 香檳、樂團Live演出派對

台北六福萬怡酒店推出「2023敘日跨年派對」，酒店坐落城市山景中的絕佳地理位置，避開信義區的喧囂，卻能擁有101跨年煙火搖滾區的觀賞享受。當日不但供應餐檯異國美饌，還有五款經典調酒，無限暢飲，為了迎接新年新氣象，入場即贈Moët & Chandon酩悅香檳集團旗下頂級氣泡酒Chandon， 訂位滿四人再贈乙瓶，更有 「樂團Live演出」獻唱，在熱力歌聲中，為2022年劃下完美句點，迎接2023年。成人1880+10%、兒童(6~12歲)1000+10%。

【飲酒過量 有害健康！】

看煙火秀

9.淡水 賞夕陽、看1314跨河煙火秀

新北市今年特別在淡水推出「1314跨河煙火秀活動」，號稱全台最早、最長的跨年煙火秀，將於12/31晚間8:23從淡水、八里兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭、八里水上運動中心施放，可視範圍長達1公里，共長達13分14秒璀璨煙花，希望媲美雪梨跨年，帶給大家視聽覺饗宴。從傍晚看最美的夕陽、到晚上看1314跨河煙火秀，送走2022年。

全民大劇團舞台劇《2023新年…就快樂啦！》，時隔7年再度回歸台北，旁邊就是真實101煙火秀；圖片／全民大劇團

看舞台劇

10.你沒試過的舞台劇跨年

全民大劇團舞台劇《2023新年…就快樂啦！》，時隔7年再度回歸台北，今年在最適合這齣戲的場館：國父紀念館演出，旁邊就是真實101煙火秀，這齣劇最大的特色就是「時事性」的笑梗，讓人把心中「啊雜」留在去年，用大笑跟世界同步倒數，觀眾不僅可以感受跨年氛圍，拿著螢光棒High，臨近12點，演員也會一起和觀眾倒數跨年。

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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