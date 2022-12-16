入住寒舍艾麗送「免費駕駛MINI Cooper」最新電動掀背車出遊！車主餐飲8折爽拿MINI迎賓禮，再抽市價5940元原廠模型車

疫後商機無限大，各飯餐飲飯店紛紛祭出超特別優惠吸引不同多元族群消費。這回寒舍艾麗酒店超狂與知名汽車品牌「MINI台灣總代理汎德」合作推出「都市純電之旅」住房專案，除了爽吃早餐外，最狂的是入住期間可駕駛MINI純電電動車，搶先體驗全新MINI Electric經典三門純電掀背車款，完全零二氧化碳排放的MINI Cooper SE，享受純電駕馭樂趣。

圖／寒舍艾麗酒店提供

零碳排已成為國際趨勢，也成為各大企業追求的目標，寒舍艾麗酒店看準綠色旅行商機，特地推出即日起至2023年1月31日推出「都市純電之旅」住房專案（平日每晚只要9,999元，假日11,999元），直接入住景隅首席客房與爽吃兩客早餐外，更狂的是入住期間可以搶先駕駛與體驗「全新MINI Electric經典三門純電掀背車款」，不僅如此，搭配MINI主題房駕駛純電電動車可直接出遊到雙北各式秘境景點。

圖／寒舍艾麗酒店提供

而該方案專屬迎賓禮還包含MINI迴力車、MINI原胚布提袋、MINI台灣旅札及MINI INSIDER雜誌；若活動期間，只要為MINI車主至寒舍艾麗酒店官網訂房，輸入相關專屬折扣碼，都可享有獨家住房優惠，且加贈翌日早餐兩客，現在更加碼再享La Farfalla義式餐廳用餐8折優惠。

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最後，活動期間入住寒舍艾麗酒店的賓客，線上填寫問卷即可參加抽獎，還可以抽市價5,980元的MINI原廠模型車，且於2023年2月28日前，憑填寫完問卷之電子郵件或簡訊，至MINI全台任一展示中心完成賞車試乘，另可獲得專屬試駕禮一份，數量有限，贈完為止喔。值得一提的是，此MINI主題房專案預訂須年滿20歲，且須攜帶本人之駕照及身份證件正本辦理入住領車手續。更多專案優惠請上官網查詢。

官網：http://humblehousehotels.com/zh-tw/

圖／寒舍艾麗酒店提供

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