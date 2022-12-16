快訊

卸任後先回台大醫院報到 柯文哲稱「要辦退休」親曝背後取捨

「無康復可能」泰國長公主病情曝光 皇室可能在數日後宣布死訊

震撼！瓦城砸8000多萬 收購台北美式早午餐霸主「樂子the Diner」

2023兔年「迪士尼周邊商品搶先賣」兔裝小熊維尼和米奇、動物方程式茱蒂等統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／日本迪士尼官網
圖／日本迪士尼官網

即將來到了2023年，也是兔年的回歸，各式兔子相關周邊商品如火如荼發酵中。日本迪士尼也不例外，除了發售限定版「兔子裝小熊維尼」外，米奇米妮也不缺席，甚至近年人氣新角「動物方程式」茱蒂也將現身，一起來看看吧！

圖／日本迪士尼官網
圖／日本迪士尼官網

首先一定要推薦的是「兔子裝小熊維尼系列」娃娃，從小熊維尼再到其他人氣角色如跳跳虎、小豬與屹耳等也不缺席，每個經典角色都換上粉色兔子裝扮，更可愛的是手拿一只紅蘿蔔，完全掀起迪士尼回憶殺與生肖元素的完美結合。

圖／日本迪士尼官網
圖／日本迪士尼官網

再者也有「Tsum Tsum」系列，更狂的是一口氣推出8款限定版Q版兔子裝經典角色，舉凡有米奇、米妮、唐老鴨、奇奇、蒂蒂、和小熊維尼等。每個角色都是呈現趴著的超萌可愛模樣，看完後超想一次收藏。

圖／日本迪士尼官網
圖／日本迪士尼官網

其他還有近年人氣火爆的「動物方程式」茱蒂，本來就是兔子警官的她自然不會缺席，與狐狸尼克結合日本吉祥不倒翁文化，製成超萌不倒翁娃娃，吉祥如意超可愛！更多兔年限定周邊商品請洽日本迪士尼官網，不妨下回2023年親臨日本時，走訪相關迪士尼周邊店吧！

圖／日本迪士尼官網
圖／日本迪士尼官網

延伸閱讀：

聖誕節限定甜點！「PAUL」7款必吃＋打卡系甜點 營造滿滿聖誕儀式感

「萬波」開大絕聯名OATSIDE燕麥奶推「可可系列飲品」！雙重可可燕麥與62%生巧克力那堤必喝

迪士尼

相關新聞

入住寒舍艾麗送「免費駕駛MINI Cooper」最新電動掀背車出遊！車主餐飲8折爽拿MINI迎賓禮，再抽市價5940元原廠模型車

疫後商機無限大，各飯餐飲飯店紛紛祭出超特別優惠吸引不同多元族群消費。這回寒舍艾麗酒店超狂與知名汽車品牌「MINI台灣總代理汎德」合作推出「都市純電之旅」住房專案，除了爽吃早餐外，最狂的是入住期間可駕駛MINI純電電動車，搶先體驗全新MINI Electric經典三門純電掀背車款，完全零二氧化碳排放的MINI Cooper SE，享受純電駕馭樂趣。

2023兔年「迪士尼周邊商品搶先賣」兔裝小熊維尼和米奇、動物方程式茱蒂等統統都有

即將來到了2023年，也是兔年的回歸，各式兔子相關周邊商品如火如荼發酵中。日本迪士尼也不例外，除了發售限定版「兔子裝小熊維尼」外，米奇米妮也不缺席，甚至近年人氣新角「動物方程式」茱蒂也將現身，一起來看看吧！

台中新社下雪了！ 沐心泉夢幻季節美景「黃金楓+白雪木花海」 飄落滿地如鋪上薄雪

天氣快速降溫，周末有機會在高山遇降雪，但愛看雪的朋友在平地就能賞雪囉！ 台中知名休閒農場「沐心泉」正值白雪木盛開時期，冬天的白雪木滿滿花開繽紛散落，就像積雪一樣超夢幻，把握最佳花期至元旦，趁著週末來臨快追~

登記過即中獎！ 驚喜放送「熊好券2.0 - 終極加碼」 快看你的台北通APP多了哪些券

終極加碼！台北市政府推出的「熊好券2.0」於10/25抽出69.6萬名幸運得主，使用期限預定於12/18截止，稍早有民眾點開「台北通App」結果意外發現，票夾裡面又多了2張券！經查為「終極加碼」活動，

台北101跨年煙火結合雷射光效「四面360度展演」首登場

再過半個月就準備迎接2023新年，每年備受期待與關注的台北101跨年煙火今公布2022-2023跨年煙火大秀主題與亮點。...

粉紅兔兔陪你過節！ 「卡娜赫拉的小動物」超萌主題樂園現身高雄夢時代 8大粉嫩系設施必玩、可愛耍萌週邊必買

卡娜赫拉粉絲們快看！ 「卡娜赫拉的小動物-夢之遊樂園」主題店12/16現身統一時代百貨高雄店，超夢幻粉紅系的盪鞦韆、熱氣球、旋轉木馬等8大遊樂設施，還有數十款鐵粉必收的超萌週邊好物快收，就讓P助、粉紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。