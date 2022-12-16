2023兔年「迪士尼周邊商品搶先賣」兔裝小熊維尼和米奇、動物方程式茱蒂等統統都有

即將來到了2023年，也是兔年的回歸，各式兔子相關周邊商品如火如荼發酵中。日本迪士尼也不例外，除了發售限定版「兔子裝小熊維尼」外，米奇米妮也不缺席，甚至近年人氣新角「動物方程式」茱蒂也將現身，一起來看看吧！

圖／日本迪士尼官網

首先一定要推薦的是「兔子裝小熊維尼系列」娃娃，從小熊維尼再到其他人氣角色如跳跳虎、小豬與屹耳等也不缺席，每個經典角色都換上粉色兔子裝扮，更可愛的是手拿一只紅蘿蔔，完全掀起迪士尼回憶殺與生肖元素的完美結合。

圖／日本迪士尼官網

再者也有「Tsum Tsum」系列，更狂的是一口氣推出8款限定版Q版兔子裝經典角色，舉凡有米奇、米妮、唐老鴨、奇奇、蒂蒂、和小熊維尼等。每個角色都是呈現趴著的超萌可愛模樣，看完後超想一次收藏。

圖／日本迪士尼官網

其他還有近年人氣火爆的「動物方程式」茱蒂，本來就是兔子警官的她自然不會缺席，與狐狸尼克結合日本吉祥不倒翁文化，製成超萌不倒翁娃娃，吉祥如意超可愛！更多兔年限定周邊商品請洽日本迪士尼官網，不妨下回2023年親臨日本時，走訪相關迪士尼周邊店吧！

圖／日本迪士尼官網

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