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2023花現全台！ 三大粉色浪漫「賞櫻景點」初春嬉遊好魅力

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圖：喜鴻假期／提供
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武陵農場櫻花盛開之際，猶如置身櫻花海。　圖：喜鴻假期／提供
武陵農場櫻花盛開之際，猶如置身櫻花海。　圖：喜鴻假期／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】即將揮別2022，迎接2023新展望！乘著新春新氣象，粉色櫻花也紛紛綻放囉～美景豪不遜色日韓！大約從一月下旬開始，陽明山、三峽、淡水、拉拉山、中巴陵、司馬庫斯、武陵農場、福壽山農場、九族文化村、阿里山、南投奧萬大等地，粉色浪漫美景接續登場，假期充裕的朋友，還可以預定豪華露營車，讓行程更添悠閒，享受櫻花林包圍的寧靜！快準備好目的地，跟著家人、朋友，展開2023櫻花朝聖之旅。

▲上武陵住一晚，趕赴絢麗櫻花派對。　圖：喜鴻假期／提供
▲上武陵住一晚，趕赴絢麗櫻花派對。　圖：喜鴻假期／提供

2月限定：武陵農場賞櫻 渡假村住一晚

近年最熱門、最夢幻的櫻花派對，就在武陵農場了，上山賞花一日遊、入住富野渡假村二日遊，怎麼玩都很實在！喜鴻假期指出，2023武陵農場櫻花季將於2/7～2/28浪漫展開，跟團出遊省去舟車勞頓，還可保證入山，是更為輕鬆的選擇，現在報名還能享有第四人優惠省1,000元（限前20名）。 若住宿農場內，還可從白天玩到晚上，日櫻、夜櫻都不錯過！

武陵農場內有多種類櫻花樹種，包含山櫻花、八重櫻、霧社櫻、紅粉佳人等，古松櫻花帶、隘口櫻花林、茶莊櫻花道、南谷櫻花區等，其中櫻花步道更有2萬株櫻花，如夢境般的櫻花海可是春季櫻花魅力景點的榜首。

▲九族文化村賞櫻搭纜車，可高空眺望櫻花海。　圖：喜鴻假期／提供
▲九族文化村賞櫻搭纜車，可高空眺望櫻花海。　圖：喜鴻假期／提供

2月中～3月中：清境農場 高山露營最抒壓

中部地區超人氣旅遊勝地清境農場，空氣清新、青山環繞，沿途上山更有大大小小賞櫻景點搭配，像是台21線櫻花祕境、鹿嵩社區香茶巷、暨南大學、九族文化村纜車櫻花海，都是南投超人氣選擇，賞櫻、品茶、喝咖啡、大啖桶仔雞，就是南投最內行的規劃，大飽口福後再到埔里「緣溪行露營地」來場豪華露營車體驗，一泊三食，大人小孩寵物一家齊聚，在青青大草坪上奔跑，還有多項營區設施與體驗小課程，一站式放鬆渡假（https://bit.ly/3HhYRjM）。

▲埔里「緣溪行露營地」有多款豪華露營車，提供獨立衛浴與一泊三食服務。　圖：喜鴻假期／提供
▲埔里「緣溪行露營地」有多款豪華露營車，提供獨立衛浴與一泊三食服務。　圖：喜鴻假期／提供

豪華露營車內配有乾濕分離的獨立衛浴，更獨家享有BBQ晚餐、戰斧豬牛排、各種手作課程（披薩、肥皂DIY等）以及遊憩設施！而距離營地僅30分鐘車程，來到九族文化村–一年一度全台最大櫻花盛會，八重、吉野櫻等各式花種保證看夠，豪華露營與賞花活動一次滿足。

▲春遊阿里山賞心悅目，處處可見櫻花怒放。　圖：喜鴻假期／提供
▲春遊阿里山賞心悅目，處處可見櫻花怒放。　圖：喜鴻假期／提供

3月～4四月初：阿里山 粉櫻＆紫藤超吸睛

初春，來一場茶與櫻的約會！阿里山的春天，燦爛耀眼，除了藍天、茶園、雲海、夕陽，還有粉嫩的櫻花雨與浪漫的紫藤，阿里山國家風景區、阿里山國家森林遊樂區的櫻花樹約於3月中至4月中開花，從梅園、阿里山派出所、祝山步道登山口、沼平車站、沼平公園、巨木群步道、三代木櫻木花道，繁花盛開；或是台18公路沿線、169支線週邊，拜訪石棹櫻之道、鞍頂觀景台、隙頂二延平步道、林記茶山（54.6K）、彌陀禪寺，處處有驚喜！

▲賞浪漫紫藤花也是嘉義、瑞里重要旅遊主題。　圖：喜鴻假期／提供
▲賞浪漫紫藤花也是嘉義、瑞里重要旅遊主題。　圖：喜鴻假期／提供

每年3～4月同時也是瑞里紫藤花季時節，瑞里、阿里山北道166縣道各處都盛開浪漫紫藤，也可選擇喜愛的咖啡館或民宿，來個紫色午茶饗宴。春遊阿里山，也可選擇跟團方式，省去做功課、查詢交通狀況、停車與旺季訂房的困擾，只要穿美美悠閒的拍照、打卡，就能捕捉最美回憶，跟著喜鴻假期暢遊台灣賞花遊程（https://reurl.cc/nZYNE1），讓花季繽紛的色彩渲染出遊回憶！

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阿里山 露營 武陵農場

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