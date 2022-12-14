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美拍萬坪粉紅花海！台北「三峽大熊櫻花季」最美花期曝光，新增「夢幻夜櫻區」跨年開追

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／三峽大熊櫻花林臉書
圖／三峽大熊櫻花林臉書

隨著天氣漸漸轉冷，櫻花也正蓄勢待放，位在台北近郊的「三峽大熊櫻花林」已公布櫻花季時間，將從12/31到明年3月，園區內第一波開花的三色寒櫻會在門口迎接旅客，另外還有河津櫻、染井吉野櫻一路接力開花到農曆春節；每日開園時間為早上7點到晚上7點，有機會拍到夜櫻，預計要追櫻花的你快筆記做功課！

圖／三峽大熊櫻花林臉書
圖／三峽大熊櫻花林臉書

圖／三峽大熊櫻花林臉書
圖／三峽大熊櫻花林臉書

「三峽大熊櫻花林」園區內約種了2500棵不同品種櫻花，有三色寒櫻、台灣八重櫻、福爾摩沙櫻、染井吉野櫻、千島櫻、富士吉野櫻、香水櫻等等，今年從跨年左右起陸續開花，屆時深淺不一的各種櫻花構成一片粉嫩嫩的美景，準備佔滿大家的拍照空間；入夜後園方也會點燈，讓大家欣賞夜櫻，要把握短短的一、兩個小時拍好拍滿；未來一個月的天氣狀況將影響櫻花綻放的狀況，想知道最新的花況可搜尋臉書「三峽大熊櫻花林」、查詢後再前往，比較不會期待落空掃了遊興唷～

圖／三峽大熊櫻花林臉書
圖／三峽大熊櫻花林臉書

圖／三峽大熊櫻花林臉書
圖／三峽大熊櫻花林臉書

整個園區佔地約5甲，都是緩上坡的地形，櫻花小徑上也都舖了地毯，仍可能因雨溼滑，年長者丶輪椅族及幼兒請斟酌自身狀況後再入園；提醒大家，最近的公車僅到「農林公司茶文館」，到園區仍需步行5公里，開車、騎車前往，停車需注意別阻礙交通，記得當個有公德心的賞花人～

圖／三峽大熊櫻花林臉書
圖／三峽大熊櫻花林臉書

圖／三峽大熊櫻花林臉書
圖／三峽大熊櫻花林臉書

2023大熊櫻花季＋夜櫻

櫻花季：12/31～明年3/20(約略日期)

開放時間：早上7：00～晚上7：00

入園費：平日每人120元、假日150元；120公分(含)以下免費

地址：新北市三峽區竹崙路228號之1

電話：02-2668-1386

園區內舖設地毯，汽機車無法入園

禁止炊煮、吸煙、攀爬樹木及拉扯櫻花；寵物請繫上牽繩

圖／三峽大熊櫻花林臉書
圖／三峽大熊櫻花林臉書

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