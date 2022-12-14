美拍萬坪粉紅花海！台北「三峽大熊櫻花季」最美花期曝光，新增「夢幻夜櫻區」跨年開追

再兩個禮拜就是聖誕節了！你有沒有覺得身邊的聖誕氣息越來越濃呢？除了眾所矚目的新北耶誕城活動之外，台北市也有許多聖誕燈飾、裝置及市集，滿滿的活動清單要帶給大家溫馨的節日氣氛，快筆記準備踩點去～

2022-12-11 16:30