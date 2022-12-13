期間限定！一秒飛北海道牧場～嘉義新港稻草捲收穫季 巨大「咖啡捲心酥」散落田間等你咬一口
正值稻作收割季節的嘉南地區，收穫完的稻草被打碎、一捲捲咖啡口味的「捲心酥」散落在田間，搭配秋天乾淨空氣下的藍天白雲，彷彿一秒飛到北海道的廣闊牧場，收穫季期間限定的田園美景在嘉義新港等著大家～
政府為了宣導保護環境、鼓勵農民不焚燒稻草造成空氣汙染，仿效國外的牧場，把收割後的稻草被打碎、捲成稻草捲，可以舖在畜牧場、覆蓋蔬果防寒，用處多多；散置在田間、被太陽曬得乾脆酥鬆的稻草，與秋高氣爽的藍天白雲搭配，一秒變身北海道牧場，等著佔滿旅人的拍照空間！
要提醒大家的是，騎車、開車前往，停車時請保持產業道路暢通，勿阻礙農業車輛進出；而這些稻草捲最後會集中堆疊成金字塔狀的稻草堆，拍照時請勿攀爬、注意自身安全，防止跌落造成農民朋友的困擾唷！
嘉義新港稻草捲
地點：嘉義新港安和村(大客路三官大帝廟附近)
座標：23.531022，120.325089
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