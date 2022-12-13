快訊

好消息！宜蘭南方澳跨港大橋斷橋重生 新橋12月18日通車

專訪高虹安 竹市小內閣重跨黨派 受柯文哲模式影響

賴清德掌舵民進黨 不讓蔡英文「跛腳」有助2024戰力

期間限定！一秒飛北海道牧場～嘉義新港稻草捲收穫季 巨大「咖啡捲心酥」散落田間等你咬一口

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ 3more_hi4IG 、圖／ lissa_5566IG
圖／ 3more_hi4IG 、圖／ lissa_5566IG

正值稻作收割季節的嘉南地區，收穫完的稻草被打碎、一捲捲咖啡口味的「捲心酥」散落在田間，搭配秋天乾淨空氣下的藍天白雲，彷彿一秒飛到北海道的廣闊牧場，收穫季期間限定的田園美景在嘉義新港等著大家～

圖／3more_hi4IG
圖／3more_hi4IG

政府為了宣導保護環境、鼓勵農民不焚燒稻草造成空氣汙染，仿效國外的牧場，把收割後的稻草被打碎、捲成稻草捲，可以舖在畜牧場、覆蓋蔬果防寒，用處多多；散置在田間、被太陽曬得乾脆酥鬆的稻草，與秋高氣爽的藍天白雲搭配，一秒變身北海道牧場，等著佔滿旅人的拍照空間！

圖／3more_hi4IG
圖／3more_hi4IG

圖／lissa_5566IG
圖／lissa_5566IG

要提醒大家的是，騎車、開車前往，停車時請保持產業道路暢通，勿阻礙農業車輛進出；而這些稻草捲最後會集中堆疊成金字塔狀的稻草堆，拍照時請勿攀爬、注意自身安全，防止跌落造成農民朋友的困擾唷！

嘉義新港稻草捲

地點：嘉義新港安和村(大客路三官大帝廟附近)

座標：23.531022，120.325089

圖／lissa_5566IG
圖／lissa_5566IG

延伸閱讀：

「2022臺北耶誕愛無限」聖誕燈飾、市集大串連 美拍景點接力拍不完 揪好友一起過聖誕

美人魚出沒！聖誕打卡超萌主題咖啡屋、人魚實境秀及陸上見面會

北海道 美景 咖啡

相關新聞

期間限定！一秒飛北海道牧場～嘉義新港稻草捲收穫季 巨大「咖啡捲心酥」散落田間等你咬一口

正值稻作收割季節的嘉南地區，收穫完的稻草被打碎、一捲捲咖啡口味的「捲心酥」散落在田間，搭配秋天乾淨空氣下的藍天白雲，彷彿一秒飛到北海道的廣闊牧場，收穫季期間限定的田園美景在嘉義新港等著大家～

預訂阿里山元旦曙光！祝山觀日列車12／12開放預購

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接2023第一道曙光，您計畫好了嗎？阿里山林業鐵路規劃於清晨2時50分開行第1班祝山觀日列車，自2022年12月12日上午9時起，先接受50人以上團體電話預約；12月16日上

「2022臺北耶誕愛無限」聖誕燈飾、市集大串連 美拍景點接力拍不完 揪好友一起過聖誕

再兩個禮拜就是聖誕節了！你有沒有覺得身邊的聖誕氣息越來越濃呢？除了眾所矚目的新北耶誕城活動之外，台北市也有許多聖誕燈飾、裝置及市集，滿滿的活動清單要帶給大家溫馨的節日氣氛，快筆記準備踩點去～

全台最大！ 70棟「小小薑餅屋」藏身屏東 飄雪高質感聖誕市集 宛如置身歐洲小鎮

已經邁入第六年的屏東和平長老教會「亮燈歡慶共創薑餅城市」活動，城市規劃中有屏東地區特色學校、醫院、舊鐵橋等等景物，今年更擴大融入了「勝利星村」、「縣民公園」一隅，成為新亮點！加上由民眾發揮創意，裝飾超過70棟小小薑餅屋，彷彿置身雪中歐洲聖誕小鎮，一定要去感受一下濃濃的聖誕氣氛！

雙12「飯店餐飲優惠」！ 晶華栢麗廳、六福敘日全日「吃到飽買一送一」、入住新北耶誕城最高CP值大飯店

搶攻雙12商機，飯店業者也瘋狂！ 台北的民眾優先搶吃「晶華栢麗廳」晚餐買一送一，而六福敘日全日餐廳則推出下午茶買一送一，入住高雄義大皇家酒店下殺2.4折，豪華雙人房含雙人自助早餐也只要3,300元，雙

高雄「跨年連2天煙火與演唱會」超狂！爽放港都12吋高空煙花+超強演唱卡司一次看

高雄的發展有目共睹，這回為了迎接2023年新生活，特地推出跨年連兩天放煙火，還有除了有夢時代演唱會外，元旦日還有「高流幸福式」演唱會，真的相當於「跨年跨2次」，搭配超強演出卡司，2次主場、2次演唱會與2次煙火，真的不能錯過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。