雙12「飯店餐飲優惠」！ 晶華栢麗廳、六福敘日全日「吃到飽買一送一」、入住星級飯店最低每人1212元

搶攻雙12商機，飯店業者也瘋狂！ 台北的民眾優先搶吃「晶華栢麗廳」晚餐買一送一，而六福敘日全日餐廳則推出下午茶買一送一，台北喜來登推快閃住宿每人只要1212元還能享用十二廚自助早餐，入住高雄義大皇家酒店下殺2.4折，豪華雙人房含雙人自助早餐也只要3,300元，雙12飯店+餐飲優惠盤點快來追！

晶華酒店

雙12晶華酒店於即日起至12/12止，推「晶華美食到你家」餐飲、住房限時快閃優惠，有「牛肉壽喜燒烏龍麵」冷凍禮盒六入只要1,212元，「重磅壽喜燒與帝王蝦泡飯」只要1,212元、「戰斧牛排與和風海陸盛合」折扣1,212元、「兔躍新春冷凍年菜」折抵2,000元，最受關注的則是人氣自助餐「栢麗廳」周一至周四，晚間8點後入場買一送一，折扣後每人僅需948元，即可享有和晚餐餐檯同等的豪華品項。

晶華最熱賣的還是超人氣自助餐券。圖／晶華國際酒店集團提供

台北六福萬怡酒店

六福「敘日全日餐廳」限時5天自12/12至12/16，推出下午茶吃到飽買一送一，爽吃南港最強Buffet吃到飽，從現切爐烤牛排、高級海鮮食材、各式中西美饌豐富好料無限供應，時段為14:30-16:30，須加價一成服務費。同時，豪華客房超值只要3,277元入住六福萬怡酒店豪華客房一晚，二二八連假也適用，再贈送萬豪旅享家房晚點數700點。

圖／六福旅遊集團提供

台北喜來登大飯店

台北喜來登9大人氣外帶美食全部1,212元！請客樓摘星好菜－砂鍋醃篤鮮、麻油雞飯與紅豆煎鍋餅，以及招牌功夫五小菜，全都只要1,212元，安東廳「低溫爐烤美國安格斯肋眼牛排10盎司」搭配奶油玉米與香料烤洋芋、SUKHOTHAI「雙人泰式套餐」集合酸辣拌海鮮、紅咖哩雞與月亮蝦餅再送泰式奶茶等。

另外，祭出「1212犒賞月」住宿優惠限時快閃至12月16日中午12點，主打入住2023年1/2至3/31的新年熱門檔期，每人只要1,212元起就可入住一晚，再享超人氣Buffet之王「十二廚雙人自助早餐」。

台北凱達大飯店

推出百宴自助餐廳耶誕優惠，消費者只要穿著紅色、綠色，或是任何耶誕配飾裝扮，來店就可立即享有兩人同行8折優惠，住房部分，則主打新北耶誕城最高CP值住宿，每晚只要2,388元起。

圖／凱達大飯店提供

長榮桂冠酒店（台中）

雙12官網推出限定餐飲4大優惠，即日起至12/12線上訂購，咖啡廳自助百匯首次祭出「雙人下午茶吃到飽餐券」，優惠價只要1,212元；冠品鐵板燒則推出「西式年菜外帶」4人分享餐提貨券，優惠價6,688元，再贈送冠軍蛋黃酥1盒；長園中餐廳推出「冷凍年菜」六人組合餐優惠，優惠價只要6,000元，加贈長榮「生巧克力」18入1盒；點心坊則推出主廚特製招牌醬料「四大添王四入禮盒」，優惠價928元。

圖／台中長榮桂冠酒店

台中李方艾美酒店

台中李方艾美酒店「新食譜全日餐廳」雙12優惠活動，即日起至2023/1/10，只要身份證同時對中1和2，就能享有全時段用餐8折優惠（12/23-12/25除外）。

圖／台中李方艾美酒店提供

台中福華大酒店

台中福華飯店雙12迎來27周年慶，祭出六大優惠好禮，包含「歡慶27，與你同樂」住房專案、館內餐廳內用餐享88折、饗福商城品項折扣、粉絲團抽獎等等。其中「歡慶27，與你同樂」住房專案，即日起至2023/1/20入住高級單床房，不僅享有優惠價，若是身份證同時又中了2與7二碼，可獲贈兩客精緻早餐，與飯店生日同樂。另，雙12起至12/16，館內餐廳3F覓舍、3F江南村、16F海華樓，全面享內用88折優惠。

圖／台中福華大酒店官網

趣淘漫旅台南

凱撒飯店連鎖旗下趣淘漫旅台南推出「趣淘雙12年末慶典」快閃優惠，即起搶購至12/12下午4點止，雙人入住豪華景觀客房每晚只要1,212元，四人入住每房2,424元，再加贈趣淘漫旅台南限定六項冒險活動體驗。

圖／趣淘漫旅提供

義大皇家酒店

義大皇家酒店推出「雙12快閃」優惠，12/12至12/20連續9天開放預訂，可於今年12/30前之周二至周四間，或2023/1/2至2023/1/20前的周二至周五間入住，豪華雙人房只要2,999元（不含早餐），而住宿含翌日自助早餐2客更便宜只要3,300元。

豪華客房。圖／義大皇家酒店

墾丁凱撒大飯店

墾丁凱撒推12.12限量優惠住宿專案，即起開放訂房，預訂日至2023/2/28止，一口氣帶來4項住房專案，「景緻客房/景觀客房」住宿含早餐一晚4,212元起，周日至周四不加價；「景觀客房/花園客房/池畔花園客房」續住第二晚只要1,212元；「豪華花園套房/豪華套房」續住第二晚加價11,212元；「凱撒假期150坪獨棟VILLA」續住第二晚加價21,212元。

圖／墾丁凱撒大飯店官網

瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗天合國際觀光酒店「雙12狂歡節 揪團指定房型買3送1」，買3間送1間最低享51,000元，換算每房每晚只要12,750元，且親子溫馨家庭房配備旋轉溜滑梯，每房最多可享2位5歲以下兒童免費，優惠包含早餐、晚餐、金色水樂園等設施使用。即日起至12/12下午6時開搶，入住期間為12/6至明年4/30的平日週一至週四，加碼旺日不加價，但每週六、連續假日、寒假春節期間等不適用。

圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供

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