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預訂阿里山元旦曙光！祝山觀日列車12／12開放預購

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圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供
圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

祝山觀日平台日出美景（圖：張寶彩／攝）。　圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供
祝山觀日平台日出美景（圖：張寶彩／攝）。　圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接2023第一道曙光，您計畫好了嗎？阿里山林業鐵路規劃於清晨2時50分開行第1班祝山觀日列車，自2022年12月12日上午9時起，先接受50人以上團體電話預約；12月16日上午6時起再開放個人網路訂票，歡迎旅客提早預購車票！

▲小笠原山觀景台日出（圖：張寶彩／攝）。　圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供
▲小笠原山觀景台日出（圖：張寶彩／攝）。　圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

▲2023觀日時刻表。　圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供
▲2023觀日時刻表。　圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

為分流購票人潮，阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下稱林鐵及文資處）將於12月12日上午9時起至12月15日下午4時止，開放50人以上團體電話預約，可預訂去回程共16班次列車；每筆訂單最少50張，最多200張，去回程總共提供3200張團體票；個人票將於12月16日上午6時起至12月31日上午12時止，開放網路訂票（https://afrts.forest.gov.tw）；旅客也可於12月31日下午1時起至下午5時止到阿里山站1F購票；可預訂去回程共20班次列車，每人每次限購6張票，總共3800張個人票。未售完車票會於元旦凌晨2時20分起，開放現場售票（阿里山車站1F），每人每次限購10張，售完為止；去回程各班次時刻表詳如林鐵及文資處官網（https://afrch.forest.gov.tw/all-news）；提醒旅客務必提早購票，避免行程受到影響。

2023年元旦日出時間約7點5分，祝山線回程（對高岳站至阿里山站）第1班發車時間為7時15分，末班車為9時25分，共8班次，旅客可選擇任一班次搭乘，讓旅客盡情漫遊。林鐵及文資處提醒旅客提早電話預約或網路訂票，避免窗口排隊久候；旅客於網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全臺7-11便利商店取票；林鐵提供便利購票服務，讓旅客能搭乘小火車欣賞阿里山曙光美景。

配合祝山車站改建工程，祝山線觀日列車已於109年10月14日起改停靠對高岳車站；遊客下車後可於對高岳觀景台欣賞日出，或步行約20分鐘至祝山觀日平台及小笠原山觀景台迎曙光。也可從祝山觀景平台步行10分鐘抵達小笠原山觀景平台，擁有360度的壯闊視野，四面環山景致，更是絕佳賞日出景點。

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阿里山 訂票 曙光

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