聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園人快筆記！ 台茂「元旦煙火秀&跨年市集」必追 240秒、3千發煙火「這時間」施放
迎接歲末！各大百貨繽紛佈置且活動滿滿，桃園台茂購物中心耶誕跨年季將於12/8登場，有人氣卡通偶像BT21與大家見面，12/30至明年1/2將舉行跨年戶外市集，而最新消息確定，「元旦煙火秀」預計於元月1日的晚間19:45-19:49施放，桃園人快筆記下來！
位於桃園蘆竹區的台茂購物中心，今年元旦煙火從原本的180秒延長至240秒，預計從2023/1/1晚上19:45至19:49，施放超過3千發低空花火點亮夜空，精彩可期。
台茂舉辦耶誕跨年FUN假派對活動，自12/8一路熱鬧至2023/1/2，帶來了「BT21宇宙小鎮歡樂冬季趴」大型裝置展、雪花秀、人氣卡通偶像見面會，期間每天的各整點有從天而降的音樂雪花秀；小朋友最愛的「汪汪隊立大功」見面會於12/10舉行；12月的10、11、17、18、24、25日共六天，每個周末假日14:00-17:00還有「聖誕老人送禮物」活動。
「城堡跨年戶外市集」於12/30到2023/1/2登場，包含美味鹹、甜點、手作文創商品等排隊名店進駐，讓桃園人免跑台北就能近距離欣賞煙火秀，在台茂城堡一同迎接嶄新的一年。
延伸閱讀：
．全新「空氣彈跳」超夯！500坪爽玩9大設施+20種遊戲機台，一票到底餐飲吃到飽
．新竹市區只剩巨城？ 「中正台」曾是新竹人的逛街聖地 網友憶：沒落快20年了
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言