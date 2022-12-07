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桃園人快筆記！ 台茂「元旦煙火秀&跨年市集」必追　240秒、3千發煙火「這時間」施放

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自台茂購物中心 TaiMall Shopping Center
圖／取自台茂購物中心 TaiMall Shopping Center

迎接歲末！各大百貨繽紛佈置且活動滿滿，桃園台茂購物中心耶誕跨年季將於12/8登場，有人氣卡通偶像BT21與大家見面，12/30至明年1/2將舉行跨年戶外市集，而最新消息確定，「元旦煙火秀」預計於元月1日的晚間19:45-19:49施放，桃園人快筆記下來！

位於桃園蘆竹區的台茂購物中心，今年元旦煙火從原本的180秒延長至240秒，預計從2023/1/1晚上19:45至19:49，施放超過3千發低空花火點亮夜空，精彩可期。

圖／取自台茂購物中心 TaiMall Shopping Center
圖／取自台茂購物中心 TaiMall Shopping Center

台茂舉辦耶誕跨年FUN假派對活動，自12/8一路熱鬧至2023/1/2，帶來了「BT21宇宙小鎮歡樂冬季趴」大型裝置展、雪花秀、人氣卡通偶像見面會，期間每天的各整點有從天而降的音樂雪花秀；小朋友最愛的「汪汪隊立大功」見面會於12/10舉行；12月的10、11、17、18、24、25日共六天，每個周末假日14:00-17:00還有「聖誕老人送禮物」活動。

圖／取自台茂購物中心 TaiMall Shopping Center
圖／取自台茂購物中心 TaiMall Shopping Center

「城堡跨年戶外市集」於12/30到2023/1/2登場，包含美味鹹、甜點、手作文創商品等排隊名店進駐，讓桃園人免跑台北就能近距離欣賞煙火秀，在台茂城堡一同迎接嶄新的一年。

圖／台茂購物中心官網
圖／台茂購物中心官網

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