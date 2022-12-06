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身分證拿出來！ 住高雄飯店「3碼中2碼」一人最低609元 住墾丁爽拿1千元再贈早餐

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自高雄義大天悅飯店FB粉專、取自承億文旅墾丁小半島官網
圖／取自高雄義大天悅飯店FB粉專、取自承億文旅墾丁小半島官網

把握機會衝南台灣感受溫暖陽光！ 12/15前平日入住「暢遊屏東宿省千元」住房活動，搭配補助一千元減免，還能免費享用早餐；義大天悅飯店12週年慶優惠，至12/30前，雙人成行每人1218元入住雅緻雙人房，對中身分證號「1、2、8」任2碼，再享優惠升級3選1。

義大天悅飯店溫馨家庭房。圖／義大世界提供
義大天悅飯店溫馨家庭房。圖／義大世界提供

快拿出身分證對對碰，高雄的「義大天悅飯店」為歡慶12週年，即日起至12/30特別推出「1218週年慶」超值住房專案，雙人成行每人1218元入住雅緻雙人房住宿1晚(不含早餐)。身分證號含「1、2、8」任2碼再享優惠3選1，優惠1「升等溫馨家庭房」，每房有2張雙人床，等於4人入住，最便宜每人只要花609元、優惠2「2客成人早餐加購優惠888元(原價990元)」，優惠3「2大2小早餐加購優惠999元(原價1540元)」。

另外再加碼，身分證最末位數字只要對中「1、2、8」任1碼，周六入住只要加500元(原需加價1000元)。

圖／取自高雄義大天悅飯店FB粉專
圖／取自高雄義大天悅飯店FB粉專

屏東縣政府「暢遊屏東宿省千元」住房專案最後一週，即日起至12/15前周日至周四適用，只要先至活動網站完成申請，即可省住宿錢，平日每房現場可折抵住宿費最高1000元，以承億文旅旗下「墾丁雅客小半島」為例，平日期間搭配補助使用入住「大白花標準雙人房」只要1799元可，還能免費享用早餐，等於下殺2.2折，提醒民眾，每1晚1個房間限使用1個身分證字號申請補助，需帶健保卡或身分證別忘了拿出來檢核喔。

圖／取自承億文旅墾丁小半島官網
圖／取自承億文旅墾丁小半島官網

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