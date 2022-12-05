限時兩週！「2022台中耶誕嘉年華」12/16開跑 15公尺高聖誕樹會旋轉、柳川水舞燈光秀再升級

台中耶誕活動來囉～「2022台中耶誕嘉年華」這次以「臺中好甜 心動於中」為主題，12/16起到明年1/2，舊台中火車站前廣場將點亮高達15公尺的聖誕樹，一路延伸至綠川、柳川水岸廊道的繽紛燈飾廊道、水舞燈光秀，將陪大家度過聖誕節及跨年等重要日子；市府加碼邀許多特色攤位，在站前廣場擺設長達2週、兩梯次的聖誕市集，邀市民及其他縣市的朋友來台中舊城區走走逛逛。

圖／大玩台中官網

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延續去年「台中好甜」主題，這次在舊台中火車站前廣場擺放高達15公尺的「心花朵朵」耶誕樹，更是全台少見會「旋轉」的聖誕樹；鄰近的柳川則打造2.0版華麗水舞燈光秀「愛如潮水」，讓柳川河水閃爍七彩光芒，還有互動式的「心琴交響曲」，以踩踏琴鍵的方式，讓噴泉隨著樂音舞動搖曳；綠川則掛上「心願燈籠」，象徵每個市民內心的願望，還有「暖心到融化」，由粉紅色雪人陪大家漫步在水岸，期許無論是曖昧對象、熱戀中情侶，或是家人之間，都能體驗到心動的感覺及滿滿的感動。

圖／大玩台中官網

圖／台中好媽臉書

同時間在站前廣場，市府也邀請了創業青年們參與聖誕市集，分兩梯次、共聚集超過50攤位，等著大家來挖掘好吃好玩好用的優質商品，活動將一直持續到跨年後的週末假期，記得揪朋友來去打卡拍美照，感受七彩繽紛的聖誕狂歡氣氛～

圖／台中好媽臉書

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「2022台中耶誕嘉年華」

正式點燈：12/16(五)18：00

活動日期：12/16～1/2

亮燈時間：17：30～22：00

圖／台中好媽臉書

好樣耶誕市集12/16～1/2

12/16～01/02攤位

AmyTing’s 藝想世界、Asuma | 阿蘇瑪的琉金歲月&CuS∞n |囍•鑲嵌玻璃•窯燒玻璃、Fs the flower houses、GOODgood過的好好、hippies :D手作皮件、KAI WORKSHOP、Lego紙創飾品、MAI MAI療癒室、mark taiwan&FERN ONLY 只有蕨 生活家飾、Miss florrie floral studio、Smell’s Good&扁扁貓、Veronique Accessory、Yu-Jhen的繪圖小町ㄛ店 o.shop、九街金工、三尼美學&肆食巷·嶼、文字鋁店、世嵵梅酒、加簡飾物所、巧遇農情CHOMEET、好時光。手作妍美堂、帕魯的帽子Peru's Hat、花徑花藝設計、咱有囍、苔空 Mosspace、泰樂飲品、烏龍男子漢、唯選私宅甜品、絨毛點&時空騎士的瘋狂藝術、微景、葉子紙業 紙藝工作室、厭世女子&初次見面café、熊派 Brown Bear Pie Bakery&濁水溪旁邊 Muddy River Bakery、樂布朗巧克力、靜靜的手作&言。手織、雙子小狐狸-娜娜葳葳、璽娜Sheena•手作&設計飾物、驀時甜點工作室、灣茶 WanCha&嚞悅茶作•Tealosophy

12/25～1/2攤位

1957拾初、35°C工坊、AH PUH CANDLE、Aulani歐菈妮手工減糖甜點、Chubby啾比手作烘焙、Forge打鐵所、Handmade by chichi、Milly仿真黏土藝術坊&鯊舟工作室、Miluku、Miss Ball 球球小姐、MR.TA塔先生手作零食、Smilingoods生活裡的笑容、一點糖 磅蛋糕工作室、小不點｜寵物食品工作坊、天漄海餃、卡爾與河豚君&山骸記Shanhaiji、皮皮晶靈 水晶手環/植栽、自由之丘手作髮飾、吾革事&Grace恩典的果實生活手作、彤作、初春咖啡、味覺舞廳、玫林烘焙&天然物語 From natural goddess、咪姆咪MIMUMI、品緣工坊、洛米糰插畫、紀陌｜手寫&餅乾屑 funny cookie box、首思醬作 Source Saucier&觀字載文食工作室、野辣私房秘醬、森植人星、等.等咖啡、奧爾薇丁花藝工作室&慶記花坊、睡一刻手繪、慶兟陶作室、編緣人、「噬堅仁-堅果、甜點」、蕭涼心蔘藥行、貓毛Niaumo、賴芙甜點工作室、薇婷花嫁x第四市場

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