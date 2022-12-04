超萌大氣球飛上天！高雄「17顆必拍大氣球遊行」 迎兔年大隊登場

今年暑假曾在台北華山文創園區引發瘋狂排隊的「真珠美人魚」快閃店，將在12月和2023年1月加開台中及台南巡迴場，依舊完全免費入場外，更佈置了經典的動畫還原場景、特製主題甜點、飲料，更舉行「K歌同樂會」

2022-12-03 11:41