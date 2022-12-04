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超萌大氣球飛上天！高雄「17顆必拍大氣球遊行」 迎兔年大隊登場

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自OPEN小將FB粉絲頁
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大氣球遊行回來了！睽違2年，「OPEN!大氣球遊行」終於重磅回歸，將於12/17在高雄夢時代登場，不僅有Hello Kitty、Melody、史努比及必拍代表OPEN小將等人氣卡通角色大氣球，這次更加入雪鈴兔波波、阿Q桶麵與米飛兔等17顆大氣球，把握今年遊行，搶先拍起來。

往年活動圖。圖／取自OPEN小將FB粉絲頁
往年活動圖。圖／取自OPEN小將FB粉絲頁

號稱亞洲最大大氣球遊行「OPEN!大氣球遊行」將在12/17於高雄夢時代強勢回歸。圖／7-ELEVEN提供
號稱亞洲最大大氣球遊行「OPEN!大氣球遊行」將在12/17於高雄夢時代強勢回歸。圖／7-ELEVEN提供

「OPEN!大氣球遊行」將在12/17重磅登場，除了OPEN!家族強勢回歸外，更有應景歡迎兔年的雪鈴兔波波、美樂蒂、比得兔、卡娜赫拉的小動物及米飛兔5大可愛兔子氣球，亮點必拍可別錯過！

圖／取自OPEN小將FB粉絲頁
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此外，今年以「OPEN! DREAM WORLD」為主題，邀請遊行大使B.T.O.D及夏沐，更有重量級嘉賓預計於當日下午4點15分至20分在主舞台登場，喜歡熱血帥氣的「超人力霸王德卡」記得做好筆記，期待12/17相見歡。

同時，也有超多表演可以欣賞，像是樂儀隊、競技啦啦隊、花式溜冰等，晚上6點30分「麥香之夜」也將有OPEN!家族、麥香吉祥物麥寶的療癒演出，以及OPEN!家族粉絲見面會，一路玩到天黑。

圖／取自OPEN小將FB粉絲頁
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OPEN! DREAM WORLD 大氣球遊行

活動時間：12/17 14:00
地址：高雄夢時代的時代大道

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