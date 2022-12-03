TOP 5家超人氣餐廳外帶外送推薦，你最愛的餐廳有沒有上榜？

在家聚會，或偶爾犒賞自己，想吃點好料時，打開外送平台看到琳瑯滿目的選擇，還是不知道要吃什麼？

沒吃過的餐廳怕踩雷，即便是有名的餐廳，也怕外送美味大打折扣！Oddle Feeds 編輯找出網路聲量最高的2022外帶外送餐廳推薦，適合挑嘴的你，隨便選都好吃！

1. 瓦城泰國料理

瓦城！身為全台最大的泰國料理餐廳，瓦城憑著實在的用料、穩定的品質、創新的菜色變化，持續提供最適合台灣人口味的南洋料理，多年坐穩龍頭地位，回訪率 No.1！

圖片來源：瓦城泰國料理 FB

最經典的菜色，像是清爽酸甜「青木瓜沙律」、濃郁微辣「綠咖哩椰汁雞」、鹹香爆炒「蝦醬空心菜」、新鮮道地「酸辣蝦湯（冬陰功）」，都完美詮釋泰式料理的精髓－「酸香鹹甜辣」，夏天吃清爽、冬天吃過癮，一年四季都適合享用，難怪榜上有名。

圖片來源：瓦城泰國料理 FB

在家團聚用餐，瓦城泰國料理從前菜沙律、主菜到甜點、飲料，一次包辦整桌餐點，提前使用瓦城訂餐官網安心預訂，輕鬆在家享用南洋道地美味，為家庭歡聚時光加分！

編輯推薦菜色：嫩烤松阪豬、月亮蝦餅、綠咖喱椰汁雞

餐廳FB粉專 : https://www.facebook.com/thaitowncuisine/

2. Little New York Pizzeria 小紐約

懂吃Pizza的人，絕對聽過「Little New York Pizzeria 小紐約」以紐約為靈感，使用各區地名，命名每一款披薩，提供超多樣的美式道地口味，保證其他地方吃不到！

圖片來源：小紐約 FB

所有醬料都是手工熬煮，選用新鮮的羅勒葉、櫻桃番茄等優質原料，每個步驟都堅持手作，只為了呈現最道地的紐約披薩風味，正是許多外國客人所心心念念的美式家鄉味，也成了多次回訪的私房愛店。

難得放縱的 Netflix Night，選部青春 Young Adult 電影，和另一半攤坐在沙發上，牽不斷的起司就像愛情一樣，浪漫享用小紐約披薩。

圖片來源：小紐約 FB

還有一個神秘品項，充滿罪惡但又無法忍住，那就是「小紐約自製巧克力球」，酥炸金黃的外皮，撒上細緻糖粉，咬下去微微燙口的巧克力球融化在口中，編輯特別再教大家一個罪惡吃法：巧克力球＋香草冰淇淋，保證愛上冰熱交織的口感！

編輯推薦餐點：披薩（肉庫區、中央車站、法拉盛）、水牛城辣雞翅、小紐約自製巧克力球

目前官網訂購有「首購免運」、「滿千送巧克力球」、「買披薩送可樂」活動，快手刀訂餐去！

（活動規則以商家頁面為主）

餐廳FB粉專 : https://www.facebook.com/lnyzhongshan/

3. 1010湘

台灣最大的湘菜餐廳第一品牌「1010湘」傳承道地的湖南湘菜，加入創新料理元素，選用日常熟悉的食材，以精準火候的掌控、調味的比例，變化出不同風味，也為喜歡中式餐點的饕客，增添美味新鮮感！

圖片來源：1010湘 FB

湘菜尤其注重刀工、調味，多使用煨、蒸、溜、炒等烹調方式，像是1010湘的名門招牌菜「燒椒皮蛋」、「臭豆腐肥腸阿干鍋」、「神仙孜然排骨」，酸香辣帶勁，豐富的香氣與口味層次，都是在其他湘菜餐廳吃不到的獨家料理。

圖片來源：1010湘 FB

與喜愛中菜料理的長輩聚餐，在家點上一桌1010湘的合菜一起享用，肯定大獲好評！傳統與現代融合的湘菜料理，讓歡欣的團聚時刻更具新意。

編輯必點推薦：臭豆腐肥腸阿干鍋、神仙孜然排骨、燒椒皮蛋

餐廳FB粉專 : https://www.facebook.com/1010hunancuisine

4. SALT & STONE

想吃到星級料理，卻又捨不得花大錢，Salt & Stone 絕對是你的最佳選擇！由曾在米其林三星餐廳服務的大廚執掌，精緻又平易近人的西餐料理，征服大票忠實粉絲的心與錢包。

松露布拉塔

星級主廚精挑細選食材，以細膩純熟的烹調手法製作菜色，即使是不懂得料理的平凡人，也能品嚐出美味餐點背後的高品質用心。開胃菜雞肝慕斯、松露布列塔，主餐煙燻牛肋排、手工義大利麵，到甜點香蕉派，菜單上羅列出的每一道，都是 Salt & Stone 的拿手菜。

墨魚吉他麵

煙燻牛肋排

墨魚吉他麵的口感非常特殊，介在拉麵跟義大利麵的口感之間，搭配重口味醬料與新鮮墨魚，吃起來非常爽快；而煙燻牛肋排，表層的香料被烘烤得香酥，與柔軟帶肉汁的牛排，搭配孢子甘藍點綴，沾上主廚特製的黑麥麵包醬，完全是令人感動的美味！

紅蘿蔔蛋糕

如果你是麵包、烘焙甜點的愛好者，Salt & Stone 的手感麵包與肉桂捲也是人氣選擇，官網就能提前預訂，無論是作為下午茶或明天早餐，都要用星級美味為自己充電開機！

編輯必點推薦：墨魚吉他麵、煙燻牛肋排、瑪格麗特披薩

餐廳FB粉專 : https://www.facebook.com/saltandstone.taiwan

5. 鼎旺麻辣鍋

愛吃麻辣鍋的人，可不只是追求辣而已，還要夠麻、夠香、夠難排隊，才有資格收錄口袋名單。耕耘近三十年的老字號「鼎旺麻辣鍋」，只有兩家分店，一向低調不宣傳，卻默默收穫了老中青饕客的好口碑，只要報出這家名號，麻辣鍋愛好者就會知道：您真內行！

鼎旺的麻辣湯頭，以牛骨高湯與中藥材慢火熬煮，加入牛油增添濃郁香氣，屬於少數口感溫潤，能直接單喝的麻辣鍋湯頭。鴨血與手工豆腐，不但深滷入味，亦保持Q彈食感

鼎旺私房小點「雞爪」更是每單必點，入口即能皮骨分離，每日限量供應，太晚來可就吃不到了…

除了適合三五好友，來場麻辣鍋派對以外，也有「個人即享鍋」與平日限定的「麻辣麵點」供選擇，線上點餐、輕鬆預訂，在家過癮享用鼎旺麻辣鍋！

編輯推薦必點：三~四人優惠套餐、雞爪、個人即享鍋

餐廳FB粉專 : https://www.facebook.com/dingwangone

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