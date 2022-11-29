入住寒居酒店「加199元世足賽30天看到飽」！還能免費喝臺虎為球員應援

四年一度的世足賽正如火如荼開打中，不少死亡之組不到最後一刻都不知道誰能晉級16強。而知名「寒居酒店」隨著運動賽事熱度發酵也推出了「嗨嗨運動月」住宿專案，不僅能每房只要199元能Hami Video運動館30天看到飽，還能入住時免費獲得臺虎啤酒2瓶，賽事狂快揪團衝一波囉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／寒居酒店提供

寒居酒店日前常常會推出不同快閃優惠活動，希望因應時事給賓客相對應的回饋優惠，這回全球響應「世足熱」，寒居也不缺席，特地推出「嗨嗨運動月」住宿專案，只要即日起至12月18日止入住，每房加價超優惠199元，能立即可享有Hami Video運動館30天免費序號乙組以及臺虎<嗨>啤酒330ml兩瓶，讓旅客直接於客房內登入觀看，即便在外差旅、遊憩也不會錯過任何一場精彩賽事。

圖／寒居酒店提供

其他優惠還包含可於房內加購「微醺時光」客房啤酒組合，最低只要399元爽喝多款沁涼啤酒，還可再加碼贈送一組Hami Video序號，同樣享有30天免費觀看權利，不用出門擠酒吧，就能在頂級客房內享受運動賽事的激情與熱情，值得一提的是，退房後仍可於個人裝置上持續使用，世足賽64看好看滿外，也能追蹤其他熱門賽事喔，心動不要猶豫衝一波了！更多請上官網查詢。

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官網：humbleboutique.com.tw

圖／寒居酒店提供

禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒。

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