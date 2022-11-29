耶誕節「5大樂園優惠1次看」！迪士尼、麗寶樂園與六福村統統都有

即將來到2022年最後一個月了，也是許多人期盼的浪漫耶誕節日月，不僅台灣，各大樂園特地推出耶誕節樂園優惠。UDN小編特地整理「5大樂園優惠1次看」！迪士尼、麗寶樂園與六福村統統都有，一起來看看吧！

六福村 2022童話耶誕

六福村為了慶祝耶誕節推出「2022童話耶誕」系列活動，從樂園再到飲食與住宿統統都有。像是自12月1日起至2023年1月2日將舉辦「魔法耶誕派對」講演出街邊派對，地點於六福村的冬季大道並在每日14:00準時演出（每週二休息）；另外還有經典「耶誕老公公見面會」活動，將於每日三點舉行（每週二停演），將有機會近距離接近耶誕老公公滿滿的祝福喔！至於六福村內還推出各種耶誕餐車，像是耶誕吉拿棒、奶油雪花起司炸雞與耶誕哈妮鬆餅等；至於關西六福莊還推出精靈耶誕趴，詳細見官網查詢。

官網：https://www.leofoovillage.com.tw/

圖／六福村官網

圖／六福村官網

圖／六福村官網

麗寶樂園 麗寶聖誕新年城

麗寶樂園今年推出超盛大「聖誕新年城」慶典活動，且把活動時間延長到2023年過年的2月28日後，就是希望延續佳節的慶祝氛圍。耶誕慶典最狂莫過於有超高「18米高的」耶誕樹，被稱作為「米娜瓦之樹」，活動期間從每日的17點至22點中的30分與00分都獲播放佳節燈光音樂秀，非常適合拍照錄影與美拍打卡。除此之外，還有「耶誕花車遊行」，耶誕老公公與胡桃鉗士兵將帶來精彩的表演，詳情請上官網查詢。

官網：https://www.lihpaoresort.com/

圖／麗寶樂園官網

圖／麗寶樂園官網

小人國 兩人同行送聖誕限定爆米花

兒童的最愛「小人國」推出耶誕節限定爆米花活動，只要於12月2日(五)、12月4日(日)與12月5日(一)等三個限定日期，只要2人結伴現場購票入園就能免費獲得「聖誕限定爆米花」一桶（甜心草莓口味，售價190元）。值得一提的是，本活動適用6歲以上現場購票者( 現場優惠票價550元/人)，須同時入園喔。

官網：https://www.wow.com.tw/

圖／小人國官網

日本東京迪士尼 聖誕嘉年華

被疫情籠罩兩年多的東京迪士尼樂園，這回全面解禁推出超狂盛大的的耶誕「迪士尼聖誕故事」嘉年華遊行活動，將於即日起至12月25日的每日舉行，一次遊行大約35分鐘，主軸將圍繞著講述「迪士尼朋友們與他們所愛的人共度聖誕節的故事」，各個迪士尼角色將盛裝打扮耶誕裝一起與觀眾慶祝慶典；不僅如此，活動期間的每晚上8點40分，還有5分鐘的精彩煙火表演，非常適合親朋好友一起同歡，快揪團衝去日本玩一波啦。

官網：https://www.tokyodisneyresort.jp/

圖／東京迪士尼樂園官網

圖／東京迪士尼樂園官網

圖／東京迪士尼樂園官網

圖／東京迪士尼樂園官網

日本環球影城 RED HOT CHRISTMAS

日本環球影城今年所舉辦的耶誕節活動可說是期待度破表，將結合人氣「超級任天堂世界」打造全新耶誕節版的任天堂專區，有可愛的星星耶誕樹、碧姬公主的城堡，最狂的莫過於有一座高達30公尺高的耶誕樹，從小小兵耶誕老人與Hello Kitty管樂隊等統統都有，還有人氣咒術回戰與怪物獵人等限定活動，活動舉辦於即日起至2023年1月9日止，台灣人快相揪熱血衝一波吧！

官網：https://www.usj.co.jp/

圖／日本環球影城官網

圖／日本環球影城官網

圖／日本環球影城官網

圖／日本環球影城官網

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