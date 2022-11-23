日幣貶值無法抵銷「機票狂漲」！專家分析關鍵原因 替代國家「歐洲」、「澳洲」也上關鍵字
文／陳盈蓉
受疫情影響，台灣邊境封鎖兩年多，終於在10月13日迎來解封，民眾紛紛開始計畫出國旅遊，尤其2023年農曆春節假期在即，一直廣受台灣人喜愛的「日本」，據《日經新聞》報導，卻因日本機票、住宿費用高漲，讓不少哈日族卻步，改飛往其他觀光地旅遊。實際搜尋廉價航空的機票，可以發現2023年農曆春節期間出發的直飛大阪來回機票，最便宜的也要價三萬元到四萬元不等。
image source：Airpaz.com
機票狂漲主因：採階梯式票價
據2019年統計，造訪日本的台灣旅客約有500萬人，如今解封後，也有不少Youtuber紛紛飛往日本旅遊，像Joeman、那對夫妻、徐海莉、蔡阿嘎、Gina、魚乾等，加上現在新台幣兌日圓匯率是升值的關係，赴日消費相對划算，但卻因飛機班次增數緩慢，導致機票價格居高不下。
雖然現在疫情趨緩，不過飛往日本的班機，已在疫情期間大幅減少，且據旅遊作家943分析，由於廉航機票採階梯式票價的關係，導致越多人想買，票價就會越高，至於傳統航空則是分艙等不同，而有不同票價，雙重因素（班次少、乘客多）下，機票價格確實會居高不下。
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日本物價漲、機票住宿漲 旅客改飛其他觀光地玩
《日經新聞》報導指出，一趟北海道五日遊的旅行團，10月上旬要價約新台幣7萬元，這價位和一趟歐洲10日遊相同，加上日本物價高漲以及機票與住宿的高成本，基本上也消除了匯率優勢，因此，對國人來說，到歐洲旅行比較經濟划算。
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「日本旅遊」近一個月（2022/10/23 - 2022/11/21）熱門關鍵字，可以看到「歐洲」、「澳洲」、「東南亞」、「馬來西亞」一詞上榜，顯示出台灣解封後，國人考量出國計畫，不僅會把日本列入清單裡，連其他觀光地也會列入選擇。
此新聞一出，網友紛紛表示：「論放假的一定日本啊」、「不要洗日本貴了，台灣比日本更貴」、「還是比台灣飯店便宜啊」、「有時間有錢去日本自由行真的划算」、「透過旅行社當然貴啊」、「最近看沖繩機票都比以前貴快50%」、「跟團當然貴」。
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月23日至2022年11月21日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『日本旅遊』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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