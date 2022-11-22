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「2022仙草花海節」7公頃紫花進駐桃園！20個市集還有免費接駁與停車快卡位

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／楊梅休閒農場臉書粉專
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7公頃花海快帶親朋好友或另一半一起來場「沈浸花海體驗」！2022桃園仙草花節即將於11月27日起正式登場，還規劃逾20攤市集與一系列表演與美拍打卡點，現在還能享有免費接駁與停車服務喔！

圖／楊梅休閒農場臉書粉專
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今年桃園仙草花節強調主打「仙茶之舞」，希望將茶藝的精髓展露，不僅如此，同時能展現仙草茶的商業發展精緻化。一共種植超過7公頃的仙草花與波斯菊化，放眼望去，粉紫花朵傳遞的浪漫，為美好的年末劃下圓滿的顏彩。

圖／楊梅休閒農場臉書粉專
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與往年不同的是藝術裝置為「仙茶之舞」，還能將仙草茶葉於茶杯中沖泡時產生的旋轉熱氣幻化成舞動的圓圈，收盡眼底，非常美。最後特地規劃1.5公頃花海拍照區，不踐踏不破壞不傷害的情況下，想怎麼美拍都可以。

圖／楊梅休閒農場臉書粉專
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2022桃園仙草花節—仙茶之舞，活動日期自𝟭𝟭月𝟮𝟳日至 𝟭𝟮月𝟭𝟭 日，活動時間則為𝟬𝟵𝟬𝟬 𝗮𝗺至𝟭𝟳𝟬𝟬 𝗽𝗺，提供免費接駁與停車場，建議及早到場卡位喔。

圖／楊梅休閒農場臉書粉專
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𝟮𝟬𝟮𝟮桃園仙草花節—仙茶之舞

活動日期：𝟭𝟭/𝟮𝟳 日— 𝟭𝟮/𝟭𝟭 日

活動時間：𝟬𝟵𝟬𝟬 𝗮𝗺 — 𝟭𝟳𝟬𝟬 𝗽𝗺

活動地點：楊梅休閒農業區－楊梅區上湖派出所對面花田(楊湖路三段𝟮𝟯𝟵號)

圖／楊梅休閒農場臉書粉專
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