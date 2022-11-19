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好天氣沒了！明起北部轉涼、東北部有雨 這天才趨緩

搶高鐵票回家投票！ 票價優惠還加碼美食小旅行、全家咖啡

欣傳媒／ 欣傳媒

2022年九合一選舉將在11月26日（星期六）登場，你要趕回家鄉投票？高鐵國旅聯票即日起推出「冬遊饗食趣」專案，不妨透過優惠專案，買張高鐵票，也犒賞自己享受一頓美食，透過雄獅旅遊購買，除了高鐵票8折起之外，還獨家加碼月月抽西堤餐券50名，此外，下單還贈送全家Let's Café大杯美式咖啡、商品98折優惠碼，以及七家銀行卡友優惠，卡友輸碼享9折，趕快規劃返鄉投票兼美食小旅行吧！

雄獅旅遊獨家推出約會勝地–心之芳庭、薰衣草森林的美食+門票套票；圖片／薰衣草森林提供

雄獅旅遊獨家推出約會勝地–心之芳庭、薰衣草森林的美食+門票套票，心之芳庭仿南法普羅旺斯的風格，讓人不用出國就彷彿來到歐洲鄉村小鎮，享受田園浪漫風情，適合情侶、網美喝下午茶、拍照留念，薰衣草森林的森林食盒製作精美，吃完後還可以收藏，是到訪薰衣草森林必體驗的項目。

台北的金春發牛肉店具百年歷史，郭台銘也喜愛；圖片／雄獅旅遊提供

欣傳媒https://www.xinmedia.com/article/208369

牛肉麵 高鐵 薰衣草

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