搶高鐵票回家投票！ 票價優惠還加碼美食小旅行、全家咖啡

時序來到了年末的耶誕氛圍，全台各縣市百貨、街道與公園等紛紛插旗了「耶誕樹」，不同風格的耶誕樹開始在台灣的街頭上見得。這回在台中新光三越也有超美雪白耶誕樹了，即將於11月19日點燈，號稱冬季最強的約會聖地，不僅如此，現在照片募集活動開跑，還有機會獲得1000元禮券，快揪團準備美拍囉！

2022-11-18 11:28