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銀白DISCO風聖誕樹洗版IG！新光三越「2022信義耶誕城」開跑，一個半月拍好拍滿

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／新光三越 台北信義新天地官網、IG@tan.hannah
圖／新光三越 台北信義新天地官網、IG@tan.hannah

再過一個月就是聖誕節了，不讓新北耶誕城專美於前，新光三越台北信義新天地也在香堤廣場推出「2022信義耶誕城」，由銀白色系的「星願之樹」搭配飄雪聲光秀，已經在11/17點燈開跑，周邊還有銀白閃亮派對風的三處打卡點，都在等著網美、網帥們來拍美照洗版IG，這波你跟上了沒？

圖／IG@gary770910
圖／IG@gary770910

作為主樹的「星願之樹」，以銀白色DISCO風打造，樹下點綴許多像雪球的球體，樹頂放上閃耀的耶誕星，為大家指引方向，寄託在困境下仍心繫彼此的期許，每天17：00到22：00，每個整點還有飄雪聲光秀，漫步其中超浪漫。

圖／新光三越 台北信義新天地官網
圖／新光三越 台北信義新天地官網

這次也沒漏掉連接各館的空橋，垂墜在空中的燈飾打造出銀白色光廊「派對星河」，抬頭就能看見的閃亮燈光，象徵「希望」總會在辛苦的日子裡陪伴大家；還有長達300米、貫穿香堤廣場的浪漫燈海「星海隧道」，點亮信義區也點亮希望，把大家這一年來辛勤努力，化作閃耀的成果延續至新年度。

圖／IG@tan.hannah
圖／IG@tan.hannah

圖／IG@qiuung
圖／IG@qiuung

新光三越 台北信義新天地 2022信義耶誕城

星願之樹

A11近香堤廣場

每天17：00～22：00

時尚光廊飄雪聲光秀：整點、半點，長度三分鐘

繽紛樂園飄雪聲光秀：每15分、45 分，長度1分半

圖／新光三越 台北信義新天地官網
圖／新光三越 台北信義新天地官網

派對星河

A11/A9空橋

圖／新光三越 台北信義新天地官網
圖／新光三越 台北信義新天地官網

嶄星奇蹟

A9春水堂前平台

圖／新光三越 台北信義新天地官網
圖／新光三越 台北信義新天地官網

星海隧道

香堤大道路樹燈

派對 新光三越 聖誕節 春水堂 網美

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