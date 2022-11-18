聽新聞
test
0:00 / 0:00
銀白DISCO風聖誕樹洗版IG！新光三越「2022信義耶誕城」開跑，一個半月拍好拍滿
再過一個月就是聖誕節了，不讓新北耶誕城專美於前，新光三越台北信義新天地也在香堤廣場推出「2022信義耶誕城」，由銀白色系的「星願之樹」搭配飄雪聲光秀，已經在11/17點燈開跑，周邊還有銀白閃亮派對風的三處打卡點，都在等著網美、網帥們來拍美照洗版IG，這波你跟上了沒？
作為主樹的「星願之樹」，以銀白色DISCO風打造，樹下點綴許多像雪球的球體，樹頂放上閃耀的耶誕星，為大家指引方向，寄託在困境下仍心繫彼此的期許，每天17：00到22：00，每個整點還有飄雪聲光秀，漫步其中超浪漫。
這次也沒漏掉連接各館的空橋，垂墜在空中的燈飾打造出銀白色光廊「派對星河」，抬頭就能看見的閃亮燈光，象徵「希望」總會在辛苦的日子裡陪伴大家；還有長達300米、貫穿香堤廣場的浪漫燈海「星海隧道」，點亮信義區也點亮希望，把大家這一年來辛勤努力，化作閃耀的成果延續至新年度。
新光三越 台北信義新天地 2022信義耶誕城
星願之樹
A11近香堤廣場
每天17：00～22：00
時尚光廊飄雪聲光秀：整點、半點，長度三分鐘
繽紛樂園飄雪聲光秀：每15分、45 分，長度1分半
派對星河
A11/A9空橋
嶄星奇蹟
A9春水堂前平台
星海隧道
香堤大道路樹燈
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言