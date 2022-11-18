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台中「北歐雪白耶誕樹」點燈時間快筆記！美拍打卡再抽新光三越1000元禮券

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／IG網友chinling_kuo授權 圖右／IG網友sharon_mylife813授權
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時序來到了年末的耶誕氛圍，全台各縣市百貨、街道與公園等紛紛插旗了「耶誕樹」，不同風格的耶誕樹開始在台灣的街頭上見得。這回在台中新光三越也有超美雪白耶誕樹了，即將於11月19日點燈，號稱冬季最強的約會聖地，不僅如此，現在照片募集活動開跑，還有機會獲得1000元禮券，快揪團準備美拍囉！

圖／IG網友sharon_mylife813授權
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台中新光三越為了打造最強的耶誕歡慶氛圍，特地規劃並於新光三越中港店的一樓水舞廣場打造「魔幻森林：金燦耶誕城」，超過六公尺高的是由雪白的耶誕樹與金飾打造而成，每一角度都好美。另也即將於11月19日（六）下午四點三十分舉辦點燈活動，將邀請美聲團體「阿卡貝拉」美聲演出，不僅如此，也會有弦樂演出與奇幻馬戲表演等。

圖／IG網友sharon_mylife813授權
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最後中港店為了吸引賓客一起共襄盛舉，即日起至12月25日推出「金燦美照大募集」活動，只要於中港店耶誕樹合影或拍照，並上傳至臉書粉專指定貼文與留言標記「新光三越 台中中港店」，按讚數最多的前三名就可以獲得「新光三越1000元禮券」，邀請大小朋友一起參加吧！

圖／IG網友chinling_kuo授權
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