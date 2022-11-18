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超壯觀！巨型風箏11／19揭幕「屏東風箏節」，親子旅遊首選「風箏DIY＋氣墊遊戲」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自屏東縣體育發展中心FB粉專
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屏東不只有「屏東聖誕節」！「2022屏東風箏節」將於本週末在「高屏溪河濱公園」熱鬧登場，不僅能看到各式各樣的風箏在天空飛舞，還能體驗手作DIY，自己的風箏自己做，也有「氣墊遊戲」讓小孩放電，以及流行舞蹈、音樂饗宴及神奇魔術等多種表演，絕對是這個週末的親子出遊首選！

圖／取自屏東縣體育發展中心FB粉專
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往年風箏節活動圖。圖／翻攝自屏東縣長潘孟安FB專頁
往年風箏節活動圖。圖／翻攝自屏東縣長潘孟安FB專頁

「2022屏東風箏節」將於11/19及11/20盛大登場，今年以「放風樂園」為主題，將有各式特技風箏齊聚高屏溪河濱公園，還有獨一無二的巨型風箏揭開序幕，看著風箏群飛上天，多麼壯觀奪目！此外，更有「風箏DIY手作體驗」，親手裝飾屬於自己的獨特風箏，完成後還能帶回家作紀念。

往年風箏節活動圖。圖／翻攝自屏東縣長潘孟安FB專頁
往年風箏節活動圖。圖／翻攝自屏東縣長潘孟安FB專頁

往年風箏節活動圖。圖／翻攝自屏東縣長潘孟安FB專頁
往年風箏節活動圖。圖／翻攝自屏東縣長潘孟安FB專頁

「屏東風箏節」好玩活動超豐富，現場也有手作壓花書籤、手環編織袋及擴香石親子彩繪等藝文體驗。除此之外，小孩放電聖地「迷失玉米田氣墊遊戲」，不僅讓小孩玩得愉快，家長也能好好放鬆，逛逛特色園遊會，一站式玩好玩滿，更多活動就等你到場體驗啦！

圖／取自屏東縣體育發展中心FB粉專
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公園 DIY 聖誕節 屏東旅遊

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