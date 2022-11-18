打開台北！昔日神秘防空總指揮處「圓山坑道」探索開箱

臺北市政府觀傳局首次對外打開具軍事民防色彩的圓山坑道；圖片提供／臺北市政府觀傳局

具有軍事民防色彩的圓山坑道坐落於圓山山腹內，曾經是臺北市重要戰略地區的建設，始建於日治時期，並在國民政府來臺後，為因應戰後空防而擴建，是臺北人的秘境空間。在今年度結合「打開台北」活動首次打開圓山坑道策展活動，提供民眾進入坑道免費參觀，探索古往今來，參訪這座極具歷史價值的古蹟、體驗過去軍事戰略的重要基地。

Open House Taipei主理人介紹圓山坑道

圓山坑道入口；圖片提供／蘇琨峰

圓山坑道總長約115公尺，隱蔽深入在原兒童育樂中心所在的圓山山腹內。在民國53至80年國民政府警備總署管轄期間，坑道內不只包含避難空間，更為臺北市民防指揮部和戰時圓山指揮所所在。圓山地區具有史前文化、日治時期、近代國民政府時期及解嚴後的地景樣貌，是臺北市區內少數可在10公頃範圍內呈現多元歷史變遷的地區；坑道外即為兒童育樂中心及圓山遺址範圍，包含各種設施、館舍、圓山文化遺址，人文、自然景觀非常豐富。

雙重防爆門與傳遞箱是主坑道的特色戰備設施；圖片提供／蘇琨峰

舊時廣播室；圖片提供／蘇琨峰

圓山坑道舊時防空主要監控中心與會議室；圖片提供／蘇琨峰

圓山坑道舊時防空主要監控中心與會議室；圖片提供／蘇琨峰

時至今天，終於能進入圓山坑道歷史遺跡中一探它多元的樣貌，它具有三段不同時期的坑道設計和其獨特之功能。矩形副坑道類似山腰型防空壕設計，常見於在山腰橫向開挖的防空洞，通常用在岩石地質或截面積較窄的坑道；主坑道整體位置較副坑道低165公分，且貫通到山坡的另一邊、總長較長，代表主坑道需承受較高的壓力，加上想拓寬使用空間，故主坑道採用半圓形與馬蹄形，因為越接近圓形，坑道的抗壓性越強。坑道內亦可探訪民防廣播電台的播音室、過往廣播人員生活起居的空間，以及外交使節與一般民眾避難的過往，若遇緊急狀況時全臺北市的廣播電台將被停止，僅有民防廣播電台能夠播報消息。

圓山坑道內部地下廣播室的行軍床設施有濃厚的戰備氣氛；圖片提供／蘇琨峰

圓山坑道內部；圖片提供／蘇琨峰

觀傳局為推動圓山坑道景點活化，自110年委請本市大地工程處進行圓山坑道結構補強暨接電工程修復作業，並著手撰寫圓山坑道修復再利用計畫，希望圓山坑道能以最好的一面展示在世人眼前，也希望透過策展的創舉及民眾的共同參與、想像和規劃，為圓山坑道的未來另闢新機！

圓山坑道內部；圖片提供／蘇琨峰

圓山坑道內部；圖片提供／蘇琨峰

圓山坑道另一側出口；圖片提供／蘇琨峰

舊時圓山坑道主要入口；圖片提供／蘇琨峰

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=========圖 文／Open House Taipei，蘇琨峰編 輯／蘇琨峰

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