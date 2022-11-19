i-Ride飛行劇院《會飛的清明上河圖》顛覆你對世界名畫的想像！

《會飛的清明上河圖》吸引大批古裝愛好者湧入體驗；圖片提供／智崴集團

i-Ride飛行劇院11月11日推出《會飛的清明上河圖》沉浸體驗展，以全球最先進的體感設備，帶領觀眾雙腳騰空，沿著千年前全世界最熱鬧大城-北宋汴京的天際線飛翔，俯瞰及領略當時的富庶與繁華。在上映同日的宣告記者會，補教界歷史名師呂捷化身為開店大掌櫃，帶來精采絕倫的北宋歷史懶人包，現場更有臺灣漢服節團隊四位漢服大使，搶在今年國際漢服出行日之前，跨界站台，帶來真實的宋人穿著打扮，為活動揭開華麗的序幕。

歷史名師呂捷(右二)現場輕鬆開講聊北宋，與漢服大使跨界登台為《會飛的清明上河圖》揭開精彩序幕。左二為智崴集團董事長歐陽志宏；圖片提供／智崴集團

20米巨型球幕震撼視覺 顛覆你對《清明上河圖》的想像《清明上河圖》為中國十大傳世名畫之一，由北宋張擇端所繪製，現存放於北京故宮博物院，完成後相繼被繪製成不同摹本，最具代表的包括台北國立故宮博物院的清院本《清明上河圖》及遼寧博物館的仇英本《清明上河圖》。原畫以汴京為背景，繪出了當時商業、建築、交通等生活景象，饒富北宋歷史的文獻價值。有別於2D平面的方式欣賞，將帶領觀眾凌空飛進畫中，映入眼簾的無論是彩樓歡門的鬧市街景、高檔酒樓的孫羊正店、還是畫中最為吸睛的虹橋…等，從破曉到華燈初上，一秒穿越到千年前的北宋時空。

歷史名師呂捷(右二)現場輕鬆開講聊北宋，與漢服大使跨界登台為《會飛的清明上河圖》揭開精彩序幕。左二為智崴集團董事長歐陽志宏；圖片提供／智崴集團

《會飛的清明上河圖》引爆全台古裝熱，體驗設計讓漢服大使為之瘋狂；圖片提供／智崴集團

劇院變身汴京大酒樓 互動體驗北宋美食文化由於打破坊市制度且放寬宵禁時間，使得汴京商業活動發達，城市中林立著茶館酒樓及勾欄瓦舍。檔期期間，i-Ride飛行劇院也打造成一座汴京大酒樓。服務員化身為店小二，引領觀眾穿梭在燈籠廊道並走入閣樓，除了品嘗白茶、用味覺感受流傳千年的茶文化，更透過互動設計，摸出北宋時期的特色美食，並認識當時獨有只能看不能吃的看盤文化。現場更提供仿古華服，女生可體驗褙子加抹胸的經典穿搭，男生則可化身《夢華錄》裡晉升五品官的顧千帆身著朱紅色官服及官帽。《會飛的清明上河圖》沉浸體驗展讓觀眾輕鬆一秒變身古裝劇男女主角，更可拍下難得的穿越紀念照。

i-Ride飛行劇院《會飛的清明上河圖》變身一座汴京大酒樓；圖片提供／智崴集團

歷史名師呂捷獻聲導聆 大小朋友輕鬆學歷史在整場體驗過程中，除了有好玩的北宋美食文化及服裝體驗之外，更有許多關於北宋歷史及清明上河圖相關知識補充。其中，Youtube官方頻道影片累積超過3,800萬觀看人次的歷史補教界名師—呂捷，獨家獻聲導聆，在觀眾進入飛行體驗前，以其一貫深入淺出的幽默口吻，娓娓道來北宋及清明上河圖的有趣的小知識。在展場最後更規劃「你不知道的清明上河圖」展區，攜手小典藏出版，及插畫家黃麗珍授權的精美插畫，娓娓闡述清明上河圖的眾多分身。讓大朋友及小朋友除了驚喜的飛行體驗之外，更能在沉浸體驗過程中獲得滿滿的知識能量。

Youtube觀看超過3800萬人次歷史名師呂捷(右三)站台，揭開i-Ride飛行劇院《會飛的清明上河圖》精彩序幕。右二為智崴集團董事長歐陽志宏，左三為智崴營運中心處長彭彥倫。jpg；圖片提供／智崴集團

《會飛的清明上河圖》 上映資訊活動時間：2022年11月11日至2023年2月28日活動票價：全票680元，國民票480元。體驗時長：全程體驗約20分鐘，包括閣樓美食互動體驗、呂捷前導影片導聆， 飛行體驗及穿越紀念照拍攝等。

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【i-Ride航點】＞台北航點 i-Ride TAIPEI地點：台北市信義區松智路17號(微風南山6F)電話：02-2723-8098購票連結：https://reurl.cc/DZrno5

＞高雄航點 i-Ride KAOHSIUNG地點：高雄市前鎮區復興四路9號(智崴集團)電話：07-537-2858購票連結：https://reurl.cc/82x40j

==========圖 文／智崴集團編 輯／蘇琨峰

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