12月「這一天」壽星免費住！ 花蓮福容飯店12週年慶 身分證「4碼全中」現折500元入住

愛旅行的12月壽星照過來！ 福容大飯店花蓮店因應12週年祭出3重大優惠，與飯店同天生日的壽星可抽幸運入住市景房、身分證對中4碼現折500元住房金、消費滿千元再抽買一送一券，超前部署的超值好康手刀準備衝了！

圖／福容大飯店 花蓮店官網

花蓮福容飯店帶來12週年的第一重「12/5壽星免費住」，只要同為12/5出生的壽星，即日起至11/27以官網、電話或享福卡APP完成訂房，11/28中午12：30於「福容大飯店 花蓮FB」粉絲專頁抽出６組免費入住的幸運兒！可於12/1～12/30期間免費入住價值7,800元＋10%的市景客房！

圖／福容大飯店 花蓮店官網

第二重即日起至12/5「住宿折500」，只要身分證符合「1、2、0、5」共４碼全中，透過電話訂房入住，住房專案現折500元！入住日期為12/1～2023/1/31（農曆春節期間2023/1/20～1/29不適用），並且折扣組數無上限！

（以上活動２選１、不合併使用）

圖／福容大飯店 花蓮店官網

圖／福容大飯店 花蓮店官網

第三重則為即日起至12/31，住房與休閒中心消費不限金額，以及館內田園咖啡廳消費滿1,000元，於享福卡APP登錄發票參加抽獎，將有機會獲得原價16,800元＋10%的和洋客房住宿券、吃到飽自助餐券、三溫暖券、KTV與棋藝室買一送一券等通通能免費拿到。

福容大飯店花蓮店

地址：花蓮縣花蓮市民生路51號

電話：03-823-9988

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