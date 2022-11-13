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精靈系耶誕！高雄草衙必拍7米高「雪花泡泡樹」，打卡絕美燈海＋百隻麋鹿，叮叮電車穿梭宛如電影場景

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自SKM Park Outlets高雄草衙FB粉專、IG@beckhamhong66授權
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叮叮噹！鈴聲多響亮～聖誕節即將到來，除了新北耶誕城、屏東聖誕節外，各大百貨也在周邊設置不少應景裝置藝術，像是過節必備聖誕樹、亮眼燈海等，SKM Park Outlets高雄草衙也不遑多讓，以「精靈系打卡勝地」為主題打造星光耶誕城，應景又好拍。

圖／取自SKM Park Outlets高雄草衙FB粉專
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圖／IG@beckhamhong66授權
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今年聖誕，百隻可愛麋鹿進駐SKM Park Outlets高雄草衙！即日起至2023/1/2，只要到SKM Park Outlets高雄草衙便能置身異國聖誕氛圍，不僅有戶外街區的「星光耶誕樹」，更有室內七公尺高的「雪花泡泡樹」，結合泡泡聲光主燈秀展演。每日下午2點至晚上9點，內街廣場還會每30分鐘定時飄下浪漫雪花，宛如電影般夢幻情節。

圖／IG@beckhamhong66授權
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圖／取自SKM Park Outlets高雄草衙FB粉專
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圖／取自SKM Park Outlets高雄草衙FB粉專
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此外，「燦爛燈海」也是打卡熱區，超過10萬顆雪花及五芒星造型燈泡點綴，漫步其中，還能看見聖誕限定叮叮電車穿梭駛過，一秒置身歐洲童話小鎮，沿街再與「麋幻森林」的百隻可愛麋鹿合照，活潑耶誕打卡非它莫屬。另於11/19起每週五至日，凡於館內耶誕裝置合照，上傳IG限時動態並標記SKM Park Outlets高雄草衙官方帳號，還可兌換限量熊熊髮箍1個。

圖／取自SKM Park Outlets高雄草衙FB粉專
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圖／IG@beckhamhong66授權
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