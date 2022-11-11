快訊

蔡英文打巷戰破除台北棄保耳語 綠營從「攻珊」轉「打蔣」

魔獸哈沃德來台引亞洲籃壇關注 中、韓媒分析搶不到人原因

台積電總裁魏哲家：台積高雄廠7奈米只是延後 不會改變

「國泰世華CUBE卡」因好市多一周聲量飆破2千筆　換卡後多做1步驟可省1800元

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source：網友提供
image source：網友提供

文／陳羿郿

好市多（Costco）與國泰世華銀行的聯名卡合約確定在2023年8月7日終止，270萬名卡友可選擇將聯名卡轉換成CUBE卡，換卡意願兩極化，有意願續留者，熱心網友提醒，務必要多1步驟「申辦電子帳單」，否則日後可能加收1,800元年費。

一名網友不打算換卡，在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，他打客服專線並轉到語音客服，卻遇到卡關狀況，「按完身份證號，語音說『請輸入密碼』，什麼密碼啊？服務人員一直忙線中，求解？」

客服專線報「出生月日」密碼或找「阿發」快速搞定 

貼文曝光後，網友熱心教學，「今天也完成不續卡，按完身份證字號後，密碼4碼是生日號碼」、「密碼是生日（月日）」、「密碼是國曆生日月日，剛剛已客服申請不換發」、「你的出生的月日！如9月2日就輸入0902」。另有網友分享，卡友們可利用國泰智能客服「阿發」申辦更便利快速，「可以用國泰智能客服阿發完成不換卡，然後找到『Costco屆期說明』，點進去，跟著操作就好」、「用阿發1分鐘搞定」、「用智能客服就可以囉！不用1分鐘，超方便」。

申辦電子帳單免年費1800元

而願意換卡的卡友也要注意，據國泰CUBE卡官網指出，卡友首年免年費，自第二年開始就要收取1,800元年費，只要符合以下三條件：申辦電子帳單、正卡年消費12次（含）以上、正（附）卡年消費達18萬（含）以上，就可以免年費。網友也紛紛提醒，「使用CUBE卡必須同步申請使用電子帳單，不要申請紙本帳單，不然會收使用年費1800元！注意，其實電子帳單很方便！」

申辦電子帳單免年費1800元。

image source：國泰世華官網

「國泰世華CUBE卡」一周聲量衝逾2千筆

國泰銀自11月7日發布聲明，證實「分手好市多」的傳聞，並推出聯名卡轉換CUBE卡方案。從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，「國泰世華CUBE卡」近一週內聲量趨勢共有2,294筆。官方發布公告當天累積405筆聲量。關於如何申請不換發及換發CUBE卡的權益等聲量則有1,046筆。

「國泰世華CUBE卡」近一週內聲量趨勢共有2,294筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月03日至2022年11月09日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『國泰世華CUBE卡』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

國泰世華銀KOKO App明年收掉！145萬用戶權益怎解

國泰防疫保單已賠1.9億！日賠1100萬　理賠高峰延續至7月

存款保險僅保障3百萬！他問「銀行萬一倒了怎麼辦」？鄉民：台灣銀行甭擔心

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】 

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

延伸閱讀

一次帶走13罐！好市多「1商品」被瘋搶 網傳每年只有2次特價

降價也沒用！好市多最強熟食「主角被換掉」 網直呼：太滅火不想買了

卡友不買單！好市多會員示範「不換發步驟」 2分鐘輕鬆搞定

好市多客製化蛋糕「白花配暈開紅字」 網笑翻：噴漆討債嗎？

相關新聞

太空梭降落！ 2022「桃園花彩節」繽紛花海11／12登場 快到大溪月眉找可愛太空人和外星人，最美觀賞期就在週末

每年締造百萬人次到訪的大型花卉活動又來了，2022「桃園花彩節」於11月12日正式登場，這也是今年大溪是唯一場的花彩節，必追的有7米高的「桃園夢想號」太空梭、多達13種裝置藝術、以及絢麗奪目的夜間光雕

雙11瘋旅遊！ 設鬧鐘先搶「旅行社、飯店、樂園」限定優惠　11元送早餐、門票111、住宿下殺1111、行程買1送1

年度最大盛事「雙11購物節」來了，各大旅遊業者及相關通路紛紛饗應祭出活動，udn編輯精選為準備出遊的人們獻計，舉凡星級飯店訂房1111元、加購11元贈早餐、飯店訂房折扣11%、票券行程買一送一結帳再送旅遊金，還有百貨商家好康、出遊交通及樂園活動等，統統幫你蒐集最新情報，快來瞧一瞧吧！

轟信義區百貨廣場耶誕樹「史上最醜」！ 老外：像穿廉價迪士尼裝的三角錐

接近年底耶誕節，全台各地商圈或百貨街道會出現許多耶誕樹地標，台北信義區擺出了一棵紫色裝飾的耶誕樹，卻被一名外國人嫌到不行，直接點出這可能是他此生看過最醜的一棵！ 一名在台工作的比利時人5日在推特

13米「卡娜赫拉聖誕樹」搶先點燈！南紡購物中心免費送「P助和粉紅兔兔日式手扇」

11月的到來也意味聖誕節的接近，除了如火如荼的各種聖誕裝飾開始販賣外，不少購物中心也準備開始了聖誕樹點燈儀式，而南紡購物中心即將搶先正式啟用「PINK WISH聖誕點燈活動」啦，直接爽拍13公尺高粉紅聖誕樹外，只要參加點燈活動就能免費獲得一只「P助和粉紅兔兔日式手扇」，快把握時間參加囉！

搶領600元！農遊券4.0活動Q&A攻略一次看，有吃又有玩

適逢冬季農漁產品豐收，行政院農業委員會推出「農遊券4.0」系列活動，限量發放9萬份，於指定合作場域購買特定農漁產品即可登錄參與活動，共邀全民一同支持在地農漁業。以下整理農遊券4.0活動Q&A，讓你領券

6大熱門話題「新店家&新地標」一次看！ 世界級秘境早午餐、全台最美魚市場、芋頭控天堂甜點

找不到新景點可以去？平常吃飯好無趣？全台從北到南話題性十足的六間新店家一次收集：有費時熬製的濃郁雞湯海鮮粥，來自香港、兼具顏值與健康的優格霜淇淋，吃得到新鮮水果的萌萌雪怪雪花冰，只賣芋頭甜點的專門店，以及深藏在秘境森林與無敵海景裡的早午餐，還有全台最美的魚市場等六個新地標一次看，快筆記下來揪朋友吃美食出門玩～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。