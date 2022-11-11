公館東南亞秀泰影城賣了！新美齊砸8.8億當新東家　用途為了這一樁

文／陳羿郿

位於公館商圈的東南亞戲院超過50年歷史，目前由秀泰影城在經營，房東是東南亞育樂公司。上市建商新美齊（2442）公告，擬以不超過8.8億元的金額，向該公司創辦人之繼承人購入99.81%股份。



新美齊買下224坪東南亞秀泰 為「長期股權投資」



「東南亞秀泰影城」是許多台大、師大學生的匯集地，也是公館商圈的地標，9日確定易主，買家是新美齊，目前董事長是大同公司第四代林傳捷，交易數量達830,400股，每股交易價格為不高於1,059.73元，交易總價不高於8.8億元，購入東南亞育樂股份有限公司創辦人的繼承人持有的99.81％股權。主要用途，是為了「長期股權投資」。據查，全案土地面積309坪，包括商三土地224.75坪、道路用地84.4坪，產權都登記在東南亞育樂公司名下。

消息一出，網友紛紛臆測，「這裡是公館商圈，建商應該不會蓋住宅吧！不過這家建商應該可能會蓋豪宅只是很不搭，因為新美齊在板橋南雅夜市也搞了一個建案」、「應該是會改住商樓下影城，樓上住宅吧，不然這影城這麼久了，雖然新店明年應該就有全新影城和購物中心，但是地域性好像有些距離」、「可能要拆掉改建豪宅或商辦百貨大樓，但後者雙北已經一堆了，真的不缺」。

師大、台大生共同回憶！「東南亞戲院」時代 票價超便宜



「東南亞戲院」於1966年成立，是公館商圈最早的戲院，2015年才委由秀泰影城接手經營，戲院名稱改為「東南亞秀泰影城」。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示「東南亞戲院」的關鍵字有師大、台大、學生、老字號等，可見該影城歷史悠長且與學生消費族群緊密相連。

據報時光報導，東南亞戲院過去是由退伍軍人集資成立的，多數人是從中國西南邊境打游擊撤退來台，取名為「東南亞」是為了緬懷過去征戰歲月的艱苦。當時票價不到百元就能欣賞一部影片，是許多台北人年少時期的青春回憶。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月10日至2022年11月09日。