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搶領600元！農遊券4.0活動Q&A攻略一次看，有吃又有玩

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自農遊券官網、數碼天空景觀園區FB粉專
圖／取自農遊券官網、數碼天空景觀園區FB粉專

適逢冬季農漁產品豐收，行政院農業委員會推出「農遊券4.0」系列活動，限量發放9萬份，於指定合作場域購買特定農漁產品即可登錄參與活動，共邀全民一同支持在地農漁業。以下整理農遊券4.0活動Q&A，讓你領券得心應手。

圖／取自農遊券官網
圖／取自農遊券官網

·農遊券4.0活動期間

111/11/4至111/12/25(最後登錄日12/20)。

·農遊券4.0使用地點

參與「農漁GO購購」活動之農遊券合作業者。

·農遊券4.0指定購買品項

文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、臺灣鯛、柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚、鱸魚等12項國產農漁生鮮水果

·農遊券4.0登錄資格

於活動登錄期間，至參與「農漁GO購購」活動之農遊券合作業者，單筆消費滿600元(含)以上(不含使用農遊券金額)，透過農遊券APP掃描店家活動QRcode，完成發票登錄，主辦單位將陸續稽核發票登錄資訊。

·限量農遊券4.0

限量9萬份且送完為止，採「先登錄先領券」，登錄成功不代表必可獲得農遊券，須依實際發送狀況為主。

·農遊券4.0領券時間

11/4至11/8期間登錄之發票，統一於11/11下午5點領券；而於11/9後登錄，將於登錄第三天下午5點即可領券。

圖／取自農遊券官網
圖／取自農遊券官網

·農遊券4.0額度多少？

每份農遊券600元，指200元農遊券*3張。

·農遊券4.0怎麼使用？

「農漁GO購購活動」所發送之農遊券每張抵用額度為新臺幣200元整，為100元2張，可分次抵用，且不可兌換現金或找零，使用期限至12/25；「剝文旦吃石斑抽籤活動」所抽出之農遊券則可使用到12/5。

更多詳情點我至農遊券網站

圖／取自農遊券官網
圖／取自農遊券官網

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虱目魚 水果

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