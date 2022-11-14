越泰捷航空台北－曼谷12/3起每周增為10班　預計明年一月增為每天2班

台灣國門解封，民眾也陸續安排旅遊計畫，泰越捷航空瞄準向來喜愛到泰國旅遊的台灣市場，將於12 月3日起，將國際航線台北-曼谷的每周航班將自7班增為10班，並預計於明年1月增為每日兩班，為即將到來的旅遊熱潮做準備。 （圖來源／泰越捷航空）

有鑑於台灣與泰國雙方都以開放邊境，泰國越捷航空商務總監Pinyot Pibulsonggram表示，國際旅遊市場的逐步恢復絕對是個重要的跡象，台北和曼谷早在今年8月復飛，隨著旅遊限制的進一步放寬，泰越捷希望在即將到來的旅遊旺季增加更多航班，為台灣和泰國之間的國際遊客提供更方便、更實惠的旅遊選擇。目前泰越捷航空的航班的載客率約為60～70%，明年一月的航班目前已達80%，往後也將會持續增班。

（圖來源／泰越捷航空）

泰越捷航空自10月30日起已恢復為每天1班，從12月3日起一周將增至10班，除每天都有一個航班外，周二、四、六三天將再增班。而泰越捷航空也營運了多條連接泰國國內的航班，包括普吉島、清邁、甲米等，民眾可以透過中轉曼谷的方式前往泰國各地，而今年10月12日起，泰越捷航空也新增曼谷－富國島的航線，往後民眾要前往越南的度假島嶼富國島有了新選擇！

航班詳請請見泰越捷航空官網：https://www.vietjetair.com/zh-TW

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文／林郅 Jimmy Lin

欣傳媒