身臨其境！ 全世界首座MR沉浸式劇院　「夢境現實」感受虛實之間的互動樂趣

【圖／文：行遍天下】

全世界首座MR沉浸式劇院，由台灣動畫公司夢想動畫成立，劇院結合混合實境Mixed Reality與沉浸式投影。參與者進入彷彿是夢境的空間後，場景隨著音樂開始放射出不同光芒訴說著每段故事。戴上HoloLens 2 AR頭盔，就能立刻沉浸入現實與虛幻的投影世界，帶來一種更加身臨其境的觀看和互動感。

▲戴上AR頭盔，進入現實與虛幻的投影世界。

▲體驗身臨其境的觀看和互動感。

第一段上演的《帝江化生》以觀賞體驗為主。遠古時期神獸帝江，透過擊鼓召喚而出，與體驗者展開一場神聖的封印儀式，一起對抗邪靈！而讓大小朋友都會欣喜的《河馬圓舞曲》，將場景帶到水中世界中，像是進入大型水族箱，透過AR眼鏡看著大小河馬悠游在水裡游泳、旋轉跳躍的模樣，透過AR視線，當河馬悠遊到面前時，甚至可以伸手虛擬觸碰，而河馬則會感受到你的觸摸，停在腳邊陪你玩耍，感受虛實之間的樂趣。

▲30分鐘內就像進入了一個夢幻世界，虛實感強烈極了。

▲透過AR頭盔看出去的世界，竟然身邊環繞著這麼多大小河馬。





景點資訊

夢境現實

地址：高雄市苓雅區海邊路15號（請以Google定位夢境現實位置為主）

電話：06-222-8977

網址：moondreamreality.com

時間：週五至日13:00-20:00

費用：400元（30分鐘）





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」