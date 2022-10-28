那些年，我們的美好回憶！盤點「近一年退場飯店」　你最捨不得哪一間？

你住過哪裡？

近幾年疫情影響，以遊客、國際觀光客為主要客源的飯店首當其衝，雖然許多飯店藉由減少客房數、轉做防疫旅館或是申請危老都更，希望度過疫情寒冬。不過有不少老牌飯店因撐不下去選擇永久歇業，或暫停營業另闢戰場，令不少老員工及常客感到惋惜。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，回顧近一年網友熱議的熄燈飯店，包括台北西華、高雄國賓皆入列。

NO10. 翰品酒店桃園

雲朗觀光集團旗下翰品酒店桃園前身是中信大飯店桃園，2012年更名，長期以長住商務旅客為主要經營族群。不過雲朗因計劃轉型「以高端、頂級旅遊服務為發展方向」，所以宣布翰品酒店桃園營業到2022年4月。而翰品酒店桃園產權也找到買家，產權（土地、建物）以新台幣11.78億元出售給盛弘醫藥。網友回憶道，「桃園翰品自助餐廳秋天的螃蟹很正點，時代的眼淚」、「我們辦婚宴的飯店要收了」。

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NO9. 台北華國大飯店

經營54年的華國飯店原位在林森北路上，走歐陸古典風格，內有326間套房和台北唯一挑高天井，但受到疫情影響，國際旅客銳減，雖有改成分流式防疫旅館來應變，但還是難以支撐，再加上租金方面談不攏，因此只好暫停營業。不過業者說，2023年將會與士林捷運站共構新館，與大家重新見面；而飯店著名的烤鴨餐廳，會先移到距離原址不到200公尺的地方營業。網友表示，「54年建築物也夠舊了」、「不是倒掉，只是另闢新館把舊館收掉」、「又沒熄燈，新飯店2023會開，會館移到旁邊下個月也會開」。

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NO8. 桃園桃企飯店

桃園市具有20年歷史的桃企飯店2022年4月停業，飯店說明，「因受大環境景氣，加上疫情影響受創，導致營運困難，因此調整飯店業務規畫」。該公告在臉書粉專「我是中壢人」分享後，網友紛紛表示，「天阿！那家服務很好耶！」、「桃企一直很多日本人出差會住，日本人不來就撐不住了」、「飯店自助餐真的超讚的」。也有網友感到不捨，「滿滿的回憶全沒了」、「天哪…好可惜啊…」。

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NO7. 新竹福泰商務飯店

新竹市在地16年歷史的新竹福泰商務飯店，在先前開放陸客觀光時，1年接待境外人士達3萬人次，不過因飯店租賃合約至5月底為止，福泰飯店集團決議不再續約，6月起結束營業。飯店表示，「與疫情無關」，尤其目前景氣回溫，是總公司有其他考量，才決定停止營業。網友感嘆，「小時候會去福泰商務飯店樓上的飲茶吃港點（當時還叫做中信飯店）沒想到連福泰都要歇業了，真是時代的眼淚」、「我們去年才去住耶，好可惜」。

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NO6. 台北慶泰大飯店

位於行天宮商圈、已經有42年歷史的慶泰大飯店不敵疫情，在臉書官網表示，受到COVID-19疫情嚴重打擊，營運持續虧損，而面對未來飯店大樓硬體建築已老舊，無法再乘載更長遠的挑戰，因此決定於2021年12月15日結束營運。不少網友在慶泰飯店留下美好回憶，「永遠會記得你們在我婚禮時的幫忙，謝謝」、「今（2021）年5月入住第二次，很棒的一家飯店，好可惜喔⋯」、「我的美麗婚禮是在這裡舉行的⋯⋯非常感謝你們」。

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NO5. 台北華泰王子大飯店

林森北路上的華泰王子大飯店因危老都更計畫，於今年10月正式閉館，結束50年風華時光，現址預計改建成結合飯店和商辦，地上 22 層、地下 5 層的複合式大樓，提供百間客房、健身房、會議室、餐飲服務與商辦空間。而館內的「九華樓」、「驢子餐廳」則在春大直重新亮相。網友表示，「我們一起住過的地方」、「前公司還在華泰辦過尾牙，此景待追憶」、「農曆年還在那裡過的呢！只能回味了」。

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NO4. 台中僑園飯店

台中市知名的婚宴飯店「僑園」在地深耕20幾年，舉辦過無數場婚禮，但「因疫情影響，經多方考量過後，將功成身退，營業至2022年6月30日」。許多結婚選在僑園宴客的網友紛紛留言，「天啊！我們結婚的飯店，才四年就倒了」、「我們精彩的回憶…」、「當年婚宴還辦在那裏，結果要收了……回憶啊！」、「這家餐廳好久了，竟然要倒了，超過20年」、「我兒子女兒都還沒有結婚呢，你們就這麼關了」。

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NO3. 台北神旺大飯店

台北神旺大飯店2002年由旺旺集團承接亞太飯店後，更名迄今逾20年，是神旺酒店集團的第一家酒店，接待過來自世界各地的政要名流、時尚巨星等，長年平均住房率皆維持在9成以上，更曾連年創下全台飯店住房率前三名的紀錄。不過由於飯店結構早已日趨老舊，於是在2020年申請危老重建核准，預計在2022年年底正式啟動改建。原飯店旗下餐飲品牌「潮品集」潮州餐廳與「普諾麵包坊」已另覓新據點。消息一出，網友緊張「神旺的生巧克力蛋糕超級好吃，拜託一定要找到別的點繼續呀」、「噢～生巧克力蛋糕」、「我老家在神旺後面不遠，每次回去都要去買麵包耶，買過整個的草莓波士頓派超好吃」。

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NO2. 高雄國賓飯店

高雄國賓飯店曾榮獲國際知名雜誌《Business Traveler》評鑑為高雄地區最清潔舒適、軟體服務最好之五星級國際觀光大飯店。不過高雄國賓宣布，原址將改建成飯店加飯店式服務豪宅，營運至2023年1月31日。飯店主管曾對媒體表示，高雄人口持續流失，觀光業也呈現低迷，即便沒有疫情，大家仍經營得很辛苦，疫情更是雪上加霜。另一方面，新的國際連鎖飯店不斷進駐瓜分市場，內外夾殺才決定歇業。「身為高雄人，這消息有點讓人難過，現在高雄只剩炒房嗎？」、「裡面真的很老舊了，如果要花錢整修，要花很大一筆」、「國賓是老據點收起來，附近商家慘兮兮」。

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NO1. 台北西華飯店

1990年成立的西華飯店座落台北松山區的民生社區中，距離松山機場僅10分鐘車程，32年來接待過許多政要名人，包括美國總統老布希夫婦、英國首相柴契爾夫人，以及李安、郭富城、周潤發等，飯店2022年2月15日結束營業。原址已經以西華大飯店股份有限公司名義申請危老重建，未來將興建豪宅。網友表示，「我在這裡迎娶我的太太」、「不會吧！記得以前年夜飯常常去西華吃服務還不錯啊」、「成龍的重案組電影，就在西華飯店取景」、「這種規模的大飯店，只要沒外國觀光客，光靠國人消費，根本是養不起來的」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月21日至2022年10月20日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熄燈飯店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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