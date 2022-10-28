快訊

「他帶陳時中闖是一大敗筆」 沈富雄批綠營打選戰從上到下不及格

丁允恭臉書PO親密合照算性騷擾 二審判更重理由曝光

國台辦證實救「團團」 大陸2專家辦理赴台手續中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩變裝拿好康！ 「甲文青」快閃萬聖趴 萬聖裝扮「討料鬼」全單享9折

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／甲文青提供
圖／甲文青提供

一年一度的萬聖節來囉！　知名連鎖手搖飲品牌「甲文青」推出創意促銷「快閃萬聖節」活動，只要在10/31當天進行變裝，前往門市購買飲品，即可享受全單9折優惠，快傳遞好康消息給變裝遊行好夥伴吧！

圖／甲文青提供
圖／甲文青提供

甲文青深深了解「討料鬼」特別愛喝手搖飲加料，這一次萬聖節甲文青為滿足討料鬼，主打加料系列飲品「雙胞胎奶茶」，每四小時新鮮現煮的波霸珍珠與Q彈小芋圓，還有「兩腳步奶茶」用珍珠和仙草，再加上滑嫩的布丁，三種加料一次滿足，還能暢飲檸檬大王甲文青的特色調飲「半熟檸檬青」、「芭樂檸檬」、「檸夏初紅」等主打商品。

圖／甲文青提供
圖／甲文青提供

你也是一隻討料鬼嗎？快來跟著甲文青雷蒙先生一起歡慶萬聖節，全台17家分店一起討料搞怪，10/31的快閃萬聖節活動，只要消費者發揮自己獨一無二的創意，包含服裝、飾品、化妝等任何裝扮或是配件，全品項整單消費都能享9折優惠，歡迎「討料鬼」的大駕光臨，加料加爆吃飽喝足了再上街！

圖／甲文青提供
圖／甲文青提供

延伸閱讀：

鐵粉追起來！ 「老賴茶棧 x 海綿寶寶」聯名手搖飲+4款超Q周邊，造型吸管套、賣萌抱枕加購必收藏

吃爆萬聖週！ 20家「萬聖節倒數優惠」跑趴必收 炸雞速食+超商糖果+甜點手搖+燒肉烤鴨統統有

文青

相關新聞

那些年，我們的美好回憶！盤點「近一年退場飯店」　你最捨不得哪一間？

你住過哪裡？近幾年疫情影響，以遊客、國際觀光客為主要客源的飯店首當其衝，雖然許多飯店藉由減少客房數、轉做防疫旅館或是申請危老都更，希望度過疫情寒冬。不過有不少老牌飯店因撐不下去選擇永久歇業，或暫停營業

玩變裝拿好康！ 「甲文青」快閃萬聖趴 萬聖裝扮「討料鬼」全單享9折

一年一度的萬聖節來囉！　知名連鎖手搖飲品牌「甲文青」推出創意促銷「快閃萬聖節」活動，只要在10/31當天進行變裝，前往門市購買飲品，即可享受全單9折優惠，快傳遞好康消息給變裝遊行好夥伴吧！ 甲文

現折1,111元！　寒舍5大酒店「雙11」餐飲優惠集合 外帶42折、內用58折起

搶攻雙11購物節商機，寒舍集團旗下5間酒店包含台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐與寒居酒店，11月1日起攜手推...

8種口味大比薩199起！必勝客「QQ球、濃湯」只要1元

「必勝客」即日起限時推出「超值必勝嗑」活動，8種人氣口味大比薩，每個199元起，讓消費者在月底也能省荷包。另外針對於南陽...

確定落幕了！ 高雄國賓大飯店決定熄燈 營業至明年1月31日

高雄五星級國賓飯店吹熄燈號，今(27日)上午於高雄國賓大飯店臉書專頁宣布，將在2023年1月31日結束營運，預定服務至明年兔年春節檔期，未來將原地打造全新飯店式服務豪宅！ 由於高雄國賓飯店的川菜

金石堂南一店熄燈倒數 10/28、29延長營業至午夜12點

金石堂台南一店因都更將於10月30日結束營業，本周進入最後倒數，來店人潮踴躍，創下開店以來最高單日人流量。為了服務消費者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。