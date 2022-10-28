玩變裝拿好康！ 「甲文青」快閃萬聖趴 萬聖裝扮「討料鬼」全單享9折

一年一度的萬聖節來囉！ 知名連鎖手搖飲品牌「甲文青」推出創意促銷「快閃萬聖節」活動，只要在10/31當天進行變裝，前往門市購買飲品，即可享受全單9折優惠，快傳遞好康消息給變裝遊行好夥伴吧！

圖／甲文青提供

甲文青深深了解「討料鬼」特別愛喝手搖飲加料，這一次萬聖節甲文青為滿足討料鬼，主打加料系列飲品「雙胞胎奶茶」，每四小時新鮮現煮的波霸珍珠與Q彈小芋圓，還有「兩腳步奶茶」用珍珠和仙草，再加上滑嫩的布丁，三種加料一次滿足，還能暢飲檸檬大王甲文青的特色調飲「半熟檸檬青」、「芭樂檸檬」、「檸夏初紅」等主打商品。

圖／甲文青提供

你也是一隻討料鬼嗎？快來跟著甲文青雷蒙先生一起歡慶萬聖節，全台17家分店一起討料搞怪，10/31的快閃萬聖節活動，只要消費者發揮自己獨一無二的創意，包含服裝、飾品、化妝等任何裝扮或是配件，全品項整單消費都能享9折優惠，歡迎「討料鬼」的大駕光臨，加料加爆吃飽喝足了再上街！

圖／甲文青提供

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