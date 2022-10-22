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玩遍台灣潛水秘境！「決戰水下伸展台」奪金鐘57益智及實境節目獎 水下30米化身為美人魚超唯美

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自決戰水下伸展台 Aqua ChallengeFB粉專
圖／翻攝自決戰水下伸展台 Aqua ChallengeFB粉專

第57屆電視金鐘獎節目類頒獎出爐，由《決戰水下伸展台》奪得益智及實境節目獎！ 這是一個由TLC旅遊生活頻道推出，全球首創的水下實境節目，從節目每一回競賽的過程，可以看到攝影師與潛水者實境合作的互動與實力，更可以跟著一同探索台灣各地潛點秘境與美麗風情！

圖／翻攝自決戰水下伸展台 Aqua ChallengeFB粉專
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《決戰水下伸展台 Aqua Challenge》自2019開始廣徵世界各地的水肺潛水攝影師及自由潛水模特兒參賽，最終從2千多名參賽者選出各10位角逐優勝，由攝影師與模特兒經過每一回合的競爭、合作、攝影，節目自2021年10月播出，最終獲得冠軍優勝者不只能拍出一系列的巨作，還能獲得2萬美元獎金。

節目請到曾主持「瘋台灣系列」的知名主持人 Janet謝怡芬，她分享說自由潛水是世界第二危險的運動，水下實境秀的每一次的拍攝都是一場生死一瞬間的挑戰，身處重重危機的水底下，攝影師和模特兒一位掌控鏡頭與畫面、一位擺出對的姿勢及角度，實在非常具挑戰性！

圖／翻攝自決戰水下伸展台 Aqua ChallengeFB粉專
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節目的拍攝地點幾乎都在台灣熱門的潛水地點，一開始參賽者先到最安全的水域「台中潛立方深水池」，爾後戰場再轉移到大海，前進東北角能見度只有2米，在綠島遇上了強勁風浪而轉至墾丁拍攝，最後在能見度50米國際級水下地形的蘭嶼，讓來自世界各地的水下攝影師都讚不絕口。

圖／翻攝自決戰水下伸展台 Aqua ChallengeFB粉專
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拍攝主題包括拍出水下泳裝目錄、到小琉球與海龜共游、在迷人的蘭嶼挑戰大海最美麗的人魚傳奇、小心翼翼地在八代灣沈船點拍下珊瑚水森林，除了可見台灣各處的海洋風情，同時也不忘強調著美麗的海洋需要一起共同保育。

看見參賽者們一關一關闖過節目的指定考驗，拍出一張張不可思議的水下美照，最終由pepe的《佩刀的鬼魂》拔得頭籌，讓人忍不住再次跟著回味玩遍台灣潛水秘境之美。

圖／翻攝自決戰水下伸展台 Aqua ChallengeFB粉專
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