跟毛小孩療癒約會去！台中、台南、高雄超親切又有愛的「寵物友善餐廳」大推薦

自從有了毛小孩以後，周末一定想帶牠們出去溜溜轉轉兜兜風，跑了一圈過後，不外乎找個舒服寬敞的寵物友善餐廳，讓一家大小享受難得相聚時光！有時想吃日式料理，靠近台中國美館的千汌日本料理即是不二人選，有時想品嚐戚風蛋糕和午茶時光，總愛待在台南神農街的肥貓咖啡，有時想來一盤早午餐或輕食，高雄的亨寶咖啡和MAO MAO LEE 寵物餐廳總能得到滿足，也有時候只是想店貓店狗萌寵包圍，那就到台中的nagonago寵物友善餐廳、台南的魔法咪嚕寵物咖啡館！一次整理台中、台南、高雄親切又有愛的寵物友善餐廳，讓毛孩與爸媽在外頭都更加自在舒適吧！





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台中北屯寵物友善餐廳 nagonago寵物友善餐廳｜被8隻狗店長包圍





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獨棟、純白系的兩層樓玻璃建築，遠遠看去相當醒目，但更引人注意的是8隻大型犬駐店玩耍的身影。台中北屯的nagonago寵物友善餐廳，是IG萌寵網美的熱門去處，8隻大型犬如阿拉斯加雪橇犬、伯恩山犬、巨型貴賓、哈士奇和一隻奶油臘腸在店內四處奔跑、踢球，店內餐點則是供應沙拉、炸物、三明治等輕食為主，連飲品也有網美等級水準，好喝又好拍喔！





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台中北屯寵物一日遊：





台中西區寵物友善餐廳 千汌日本料理｜寵物也有自己的握壽司





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坊間不少寵物友善餐廳，卻很少見寵物友善與日式寵物餐的日式料理店！靠近台中國美館的千汌日本料理是一棟老屋改造的2層樓建築，採木造裝潢風格，設計洋式、和式用餐空間、簡約典雅的木質餐桌椅和日式庭院，瞬間有種一秒到日本的錯覺。餐點則是供應日式8品套餐，如御選、名物、極上和蔬食，包含先付（開胃菜）、刺身、蒸物、烤物、炸物、壽司、湯物和甜品，狗狗鮮食餐是採每客200元的無菜單鮮食，有可能吃到如厚實玉子燒和寵物專用土瓶蒸！





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台中西區寵物一日遊：





台南中西寵物友善餐廳 肥貓咖啡｜陪貓吃零食的咖啡館





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微黃燈光下，聽著放鬆音樂，坐在帶有北歐風格的餐桌椅，親切的店員與貓咪招呼著來來去去的客人，真是一個舒適放鬆的午後。台南神農街巷底處有一間老屋文青咖啡館-肥貓咖啡，親切的貓店長會到各桌招呼，討拍屁屁，除了供應每日限量不同口味的戚風蛋糕、磅蛋糕及各式咖啡飲品，也販售自家烘焙的寵物零食如肉乾、肉條、肉鬆和肉丁。





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台南中西區寵物一日遊：





台南永康寵物友善餐廳 魔法咪嚕寵物咖啡館 貓狗賣萌搶食讓人直呼受不了





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貓兒狗兒超過10隻，一進門都繞著你轉呀轉，店貓主動跑來蹭你討摸摸，店狗則負責賣萌搶食了，看著牠們幸福慵懶的模樣，真是惹得姨母笑呵呵。靠近台南大學的魔法咪嚕寵物咖啡廳，點個乳酪蛋吐司、厚片吐司、義大利麵或咖哩飯，平價又美味的用餐環境，除了是學生下課聚會和桌遊必約之地，也能再買上幾包寵物零食如蜂蜜南瓜餅、南瓜雞肉蛋糕、寵物雞肉片等，與大小毛孩寵溺一整天。





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台南永康寵物二日遊：





高雄苓雅寵物友善餐廳 MAO MAO LEE 寵物餐廳｜精緻平價的寵物排餐





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一走進店內，舖滿耐磨木質地板，而不是讓毛小孩滑來滑去的磁磚地板，便讓人直呼貼心。鄰近高雄展覽館的MAO MAO LEE 寵物餐廳，四樓到六樓則是杜莉德寵物旅館，而地下一樓、一樓跟二樓則是開放預約獨立包廂，供應精緻輕食與下午茶套餐，如蜜糖吐司、牛肉可送、燻鮭魚法國麵包等，而寵物餐點則可選擇烤雞腿排、豬排、牛肉漢堡排和海陸雙拼，另外搭配青菜、池上米飯、柏萊富飼料、低醣麥片三擇一，除了海陸雙拼120元之外，其餘均一價100元，價格相當親民。





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高雄苓雅寵物一日遊：





高雄鼓山寵物友善餐廳 亨寶咖啡｜寵物友善的復古英倫風老屋





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保留完整老宅結構，溶入許多英倫風情的小巧思，懷舊縫紉機、古木改造桌、復古畫框和燈具；一樓營造廢墟風咖啡廳，部分座位還有插座，供應西式早午餐、米食丼飯、私房手作料裡；二樓打造酒吧空間，約有8個席位，供應雞尾酒、威士忌等調酒飲品，鄰近高雄凹子底公園，是許多毛小孩父母帶毛小孩運動之後的美食據點。

※寵物友善環境但沒有供應寵物餐點





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高雄鼓山寵物一日遊：





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