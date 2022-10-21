A to Z 26種主題玩法！「泰國我來了！」泰國觀光局攜手航空、旅遊業者推優惠

邊境已經解封，你最想去的國家是哪一個呢？泰國因航程短、玩法豐富且旅費漲幅不大，成為了許多民眾的首選，因此，泰國觀光局駐台北辦公室本月20日特地舉辦「泰國我來了！」記者會，攜手航空業者以及12家旅行社推出專案優惠，並結合全新行銷影片的A to Z主題玩法，歡迎民眾到泰國體驗多元的旅遊體驗，展開全新的微笑國度旅程！

（圖來源／泰國觀光局台北辦事處）

泰國自10月起宣布入境不再需要提供疫苗接種證明，意味著泰國入境大門全面展開，只需辦理簽證或使用落地簽即可輕鬆遊玩泰國。泰國觀光局也全力衝刺觀光與旅遊的發展，今日泰國觀光局台北辦事處長丁蓉采也出席記者會，全力行銷泰國旅遊，告訴民眾「泰國準備好了！」會中，中華航空台灣地區行銷協理陳雅妮表示，台北－泰國的航班一直是華航布局的要點，目前飛往泰國曼谷的航班為每天2班，11月起將會增加至每周18班，其他航點也將陸續復航，包括高雄－曼谷、台北－清邁等；長榮航空客運營業本部營業部卓秋君經理也表示將在明年農曆年前恢復約七成的航線，包括台北－清邁，期望能夠帶動出國旅遊的氛圍；泰越捷航空行銷經理蘇怡瑄則表示，目前泰越捷航空台北－曼谷的航班為每天一班，雖然目前沒有飛往泰國的其他航點，但因泰越捷布局泰國國內航空許久，旅客透過曼谷轉機到其他地區可以直掛行李，十分方便！

（圖來源／泰國觀光局台北辦事處）

中左：泰國觀光局台北辦事處長丁蓉采（攝／Jimmy Lin）／右：華航空台灣地區行銷協理陳雅妮（圖來源／泰國觀光局台北辦事處）

泰國觀光局台北辦事處行銷經理洪益聰指出，接下來會主打「節慶旅遊」以及「深度體驗」，節慶旅遊以接下來即將登場的水燈節、跨年以及明年的潑水節為主；深度體驗則力推美食饗宴、按摩以及DIY體驗，邀請民眾更深刻的認識泰國文化。此外，泰國政府將2022-2023年訂為「拜訪泰國年（Visit Thailand Year）」，以全新推廣標語「驚艷泰國新篇章」，搭配A to Z行銷短片宣傳，包括運動、健康、放鬆、體驗、環保、戶外、冒險、美食、浪漫、親子等，共有26個旅遊主題，讓旅客的泰國之旅，從A到Z全面擁有，玩得豐富又有趣。

左：長榮航空客運營業本部營業部卓秋君經理（圖來源／泰國觀光局台北辦事處）／右：泰越捷航空行銷經理蘇怡瑄（攝／Jimmy Lin）

現在透過「泰國我來了」活動網站，不但能欣賞A to Z最新影片，也可參加填問卷抽好禮；活動期間，如與12家合作旅行社訂購行程，也可獲得限量贈品。而解封後的二場旅展，泰國觀光局也不缺席，將陸續參加ATTA台中旅展（10/21-24）、ITF台北旅展（11/4-7），介紹泰國美食、海島、城市、節慶等，各種好吃、好玩的旅遊新訊、參觀民眾都可以參加泰國觀光局粉絲專屬活動以及ITF攤位現場行程買一送一限額優惠活動。

詳情請瀏覽：「泰國我來了」活動網站

（圖來源／泰國觀光局台北辦事處）

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