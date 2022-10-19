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預約信義區「五星級飯店泳池」遭拒！ 人夫改用英文詢問預訂秒成功

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自 W Taipei FB
圖／取自 W Taipei FB

在新冠疫情尚未完全解除前，多處社區或居住防疫措施仍會選擇將公共休閒空間關閉，一名住台北的人妻在臉書社團「好想住飯店。好康.踩雷不藏私」發文表示，她家社區因為疫情沒有開放泳池，決定和老公孩子一起到信義區知名飯店入住，順便享受泳池設施。

原PO提及，疫情較嚴重時期她和老公孩子一起入住信義區的知名五星級飯店，一晚費用要價8,800元。一進房就興奮地打到櫃檯要預約泳池時段，結果服務人員卻說「今天的預約都滿囉，下次請提早預約」，她請求對方看看有沒有空檔能安排。服務人員接著詢問，「請問你是住北部嗎？」她回答「我住台北，想帶小孩來泳池玩玩所以入住，可以拜託幫忙看看嗎？」服務人員則回答「我們還有其他南部來的客人，你住北部的話很抱歉沒辦法，不然你可以選擇退房」，原PO只好不甘心地掛了電話，但沒想到讓老公再打一通用英文詢問，結果卻有空位，馬上順利預約成功。

圖／取自 W Taipei FB
圖／取自 W Taipei FB

文章曝光後，網友紛紛留言「住這裡要會英文」、「原來預約游泳要用英文」、「好扯，這是挑客人嗎」、「北部人就不能游泳嗎？」、「住北部有少付錢嗎？還可以這樣區分誰可以下水」，有人趁機請教「預約游泳池的英文怎麼說？」，也有人分享「7月中旬六日入住，泳池都可以自由使用，還有泳圈可以借用」。

圖／翻攝自「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私FB」
圖／翻攝自「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私FB」

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