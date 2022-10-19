有膽就來！恐怖再升級「桃園觀音萬聖南瓜節」全新玩法，必玩「燒腦密室逃脫、試膽鬼屋」，勇者無懼來挑戰
萬聖節倒數！2022「桃園觀音萬聖南瓜節」全面再升級，提供全新、超有趣玩法歡度萬聖，過節氛圍直接拉滿，不僅有必拍網紅打卡熱點，更有超燒腦、超刺激的「密室逃脫」等你挑戰，成功破關再送精美小禮物，勇者先衝！
今年桃園好拍又好玩！搶先10/29開城的「桃園萬聖城」，「桃園觀音萬聖南瓜節」將於10/22熱鬧登場直至11/06，來此最先感受滿滿萬聖氣息。本次桃園觀音萬聖南瓜節除了必拍南瓜大氣球、IG打卡南瓜廊道外，還有各農場精心布置的經典主題，以及主會場的「萬聖鬼屋」等你試膽！
2022「桃園觀音萬聖南瓜節」分為三大週系列活動，10/22及10/23為「萬聖鬼屋週」、10/29及10/30為「萬聖變裝週」、11/05及11/06為「不給糖就搗蛋週」，三大週各有好玩動手DIY、萬聖Party變裝、南瓜雕刻、趣味競賽等多種活動，讓你週週不無聊，萬聖節也能過得很盛大。
2022 桃園觀音萬聖南瓜節
地址：桃園市觀音區蓮花園休閒農業區（觀音區新華路一段．金華路交叉口）活動期間：10/22至11/06·相關活動詳情請至觀音區蓮花園休閒農業區FB粉專查詢
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