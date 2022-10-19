有膽就來！恐怖再升級「桃園觀音萬聖南瓜節」全新玩法，必玩「燒腦密室逃脫、試膽鬼屋」，勇者無懼來挑戰

2022年已經進入倒數，最讓人期待的就是各家的跨年活動了，適逢成立70週年，圓山大飯店推出「2022-2023圓山70th DISCO NIGHT COUNTDOWN PARTY」復古跨年派對，入場除了可以暢飲、享受美食外，還能抽飯店住宿及下午茶、午晚餐券，最後在12樓遠眺台北101煙火畫下句點、迎接嶄新的2023年到來！

2022-10-18 16:30