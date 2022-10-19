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AirAsia將復飛台北、高雄到吉隆坡航班 單程3,030元起

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AirAsia 2022年11月12日正式復飛高雄-吉隆坡航班，開飛價格單程未稅3,030元起；圖片／AirAsia提供
AirAsia 2022年11月12日正式復飛高雄-吉隆坡航班，開飛價格單程未稅3,030元起；圖片／AirAsia提供

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia，將於2022年11月12日正式復飛高雄-吉隆坡航班、並於2022年12月1日復飛台北-吉隆坡航班，而台灣人喜歡的馬來西亞旅遊景點沙巴，也將於2022年12月10日復航，即日期至2022年10月23日販售，開飛價格單程未稅3,030元起。

2020年3月底因為COVID-19疫情衝擊，AirAsia集團班機陸續停飛至今，疫情前AirAsia在台灣總共有14條直飛航線，每週超過88個航班，也以『讓人人都能飛』為品牌理念，提供台灣遊客能負荷的飛行價格，受疫情影響台灣航線全面停班，睽違兩年半AirAsia班機即將再度降落台北桃園與高雄國際機場，帶領台灣旅客探索東南亞

AirAsia台北-馬來西亞航線於10月17日開始販售，台北-吉隆坡單程未稅3,230元起，可購買旅行期間2022年12月1日至2023年3月25日的航班。高雄-吉隆坡單程未稅3,030元起，可購買旅行期間2022年11月12日至2023年10月28日的航班。台北-沙巴單程未稅3,030元起，可購買旅行期間2022年12月10日至2023年10月28日的航班。

圖片／AirAsia提供

除了台北、高雄直飛航線開賣外，為了讓台灣旅客可以從吉隆坡銜接到其他東南亞旅遊地旅行，馬來西亞、菲律賓和泰國在內的多個東盟目的地的航班座位提供8折起優惠，長途目的地如從吉隆坡飛往墨爾本、柏斯、雪梨、奧克蘭，單程票價559 馬幣起。若選擇搭乘豪華平躺座位從，單程票價則1,799 馬幣起。

AirAsia集團首席商長Karen Chan表示，AirAsia不斷提升能力，以準備在即將到來的假日期間為更多的客人提供服務，也很高興AirAsia宣布即將復飛台北、高雄這兩個馬來西亞人也很喜歡的旅遊目的地。為了下個月開始到年底的跨年以及農曆過年旅行旺季，除了重新復飛的台北/高雄航線提供開飛價格之外，其他航線也提供8折的優惠。也希望藉此優惠能讓受疫情阻擾無法順利回家與家人團聚的旅客可以順利返家！

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航線 馬來西亞 東南亞

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