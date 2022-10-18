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重溫70年代復古風！圓山大飯店跨年迪斯可趴早鳥價來啦～入場抽萬元住宿、下午茶券

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／圓山大飯店臉書、圖／圓山大飯店活動官網
圖／圓山大飯店臉書、圖／圓山大飯店活動官網

2022年已經進入倒數，最讓人期待的就是各家的跨年活動了，適逢成立70週年，圓山大飯店推出「2022-2023圓山70th DISCO NIGHT COUNTDOWN PARTY」復古跨年派對，入場除了可以暢飲、享受美食外，還能抽飯店住宿及下午茶、午晚餐券，最後在12樓遠眺台北101煙火畫下句點、迎接嶄新的2023年到來！

圖／圓山大飯店活動官網
圖／圓山大飯店活動官網

活動將從晚間8點開始至凌晨12：30，成立70週年的圓山大飯店特別邀請「台一線 阿文&東諺」主持，還有Hive Five樂團、DJ Emina、MC Sonic及專業舞者Single Lady現場演出，帶大家重回70年代流行的「迪斯可」派對，最後用璀璨煙火與城市美景，一同「Disco party all night！」High迎2023年！

圖／圓山大飯店活動官網
圖／圓山大飯店活動官網

圖／圓山大飯店活動官網
圖／圓山大飯店活動官網

當天的票價為1399元+10%，即日起至12/20前，無論是網路購票或是到圓山大飯店現場購票，均享早鳥價1人/1299元的早鳥價，還沒想到要到哪跨年的人、快揪好友安排起來！

「2022-2023圓山70th DISCO PARTY COUNTDOWN NIGHT」

時間：2022/12/31 20：00～00：30 (19:30開放入場)

地點：圓山大飯店12樓大會廳(台北市中山區山中北路四段1號)

原價：1399元+10%

12/20前網路購票、飯店現場購票享早鳥價：每位1299元

12/31當日售價：每位1399元+10%

6歲(含)以上1人1票，憑栗進場，法定未成年者參加，需監護人陪同入場。

購票網址

活動票內容：

入場手環1只、指定飲品暢飲、抽獎活動資格、美式起司薯條1份

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動內容：

19：30　　　　　開放入場

20：00～23：59　DJ、歌手演出、抽獎

23：59　　　　　跨年倒數

00：05～00：30　DJ、歌手演出

00:30　　　　　活動結束

抽獎內容：

台北圓山天際套房住宿券1間，含早餐2客-1名(價值25740元)

高雄圓山湖景套房住宿券1間，含早餐2客-1名(價值17358元)

高雄圓山湖景客房住宿券1間，含早餐2客-2名(價值11858元)

高雄圓山市景客房住宿券1間，含早餐2客-2名(價值10758元)

台北圓山松鶴餐廳假日自助雙人午晚餐券-1名(價值3256元)

台北圓山松鶴餐廳假日自助雙人下午茶券-1名(價值1980元)

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