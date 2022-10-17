不用買機票！台南大員皇冠假日酒店「韓式汗蒸幕 X 暖冬舒壓遊」住房專案 包著羊角頭、吃著茶葉蛋 秒飛韓國不是夢

日前台灣正式對外解封重啟國門並實施入境「0+7」規定，總統蔡英文也至桃園機場視察為機場人員加油打氣。而長榮桂冠酒店也趁勢推出優惠，每人只要1,150元起就能入住豪華飯店，另外，只要身上持有國旗或國旗元素，最多10人符合條件者直接吃到飽88折，快揪團享好禮囉。

2022-10-17 15:30