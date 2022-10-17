不用買機票！台南大員皇冠假日酒店「韓式汗蒸幕 X 暖冬舒壓遊」住房專案 包著羊角頭、吃著茶葉蛋 秒飛韓國不是夢
秋冬漸涼來點溫暖！台灣國門開放，不少人開始計畫報復性旅遊，當前出國正夯，機票等旅遊成本隨之升高，想去韓國體驗「汗蒸幕」舒壓一下嗎？不用搭飛機，在台灣就能享受道地「韓式汗蒸幕」，化身韓劇男女主角。
「韓式汗蒸幕」在台南！台南大員皇冠假日酒店與「蒸宮」攜手合作，打造「韓式汗蒸幕 暖冬舒壓遊」住房專案，即日起至12/31，預定「韓式汗蒸幕 暖冬舒壓遊」住房專案，雙人入住便可享受3小時的汗蒸體驗、品嘗祕滷72小時茶葉蛋及除濕養生茶，以及翌日元素自助式早餐，讓你今年秋冬舒壓又暖心。
「韓式汗蒸幕 暖冬舒壓遊」住房專案內的蒸宮汗蒸體驗券可至「蒸宮」的台南4家分店預約，包著毛巾折成的可愛羊角頭，躺著享受韓式汗蒸的淋漓快感，加速血液循環，跟秋冬手腳冰冷說掰掰。
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