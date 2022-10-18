萬聖節搞怪「眼球爆漿義大利麵」登場！5大飯店「萬聖節限定專案」一次看，打卡再送SHOT

萬聖節即將於月底到來，各大餐飲業者紛紛推出萬聖節限定料理。UDN小編特地整理五大知名飯店推出的萬聖節限定餐飲或入住專案，從蜘蛛窯烤披薩、海陸套餐與眼球馬丁尼等統統都有，一起來看看吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北喜來登大飯店比薩屋「萬聖劫」限定餐點與調酒

知名五星「台北喜來登大飯店」旗下比薩屋推出限定「萬聖劫」限定餐點與調酒，只要10月29日至31日晚餐時段進入餐廳用餐，整家店都會變成「萬聖劫封鎖線」，直接由恐怖法醫官端上女巫的魔藥、吸血鬼戀人兩款特色調飲，不僅如此，還有鬼臉南瓜燈籠湯、爬滿蜘蛛的窯烤臘腸比薩與眼球爆漿義大利麵等，更狂是還有「案發現場」拍照打卡點，上傳還可免費獲得特調SHOT一杯喔，快揪團一起「被嚇」！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 圖／台北喜來登飯店提供

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寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳「古墓驚魂雙人海陸套餐」

寒舍艾麗酒店旗下LA FARFALLA義式餐廳自10月29日至31日晚餐推出「古墓驚魂」雙人海陸套餐，主打選用海陸雙主餐的頂級食材，包含「美國頂級肋眼心牛排10 盎司」及「鮑魚」，還有搞怪造型前菜及節慶限定甜點的萬聖節義饗沙拉吧，雙人套餐3,999元（10%服務費領另計）。套餐內容除了海陸外還有「辣味雞翅」、香料豬絞肉與杏仁片特製的「女巫手指」與「田園鮮蔬」，至於甜點有「掏心者蔓越莓果凍」、「鬼鬼提燈籠南瓜乳酪布丁」、「惡作劇甜薯馬卡龍」、「幽靈麻糬裹花生風味軟糕」，以及「好腦袋栗子蒙布朗」等選擇。另外活動限定餐廳還可享有700元（10%服務費另計）優惠爽喝萬聖限定調酒「不給糖就搗蛋」及「顫慄之夜」各一杯喔。

圖／寒舍艾麗酒店提供

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關西六福莊「南瓜莊園遊記住房專案」還有南瓜燈籠體驗

一定要有南瓜點綴的聖誕節，關西六福莊推出「南瓜莊園遊記住房專案」，即日起至11月20日，3人入住剛果藍天房一晚，含活力早餐及美味晚餐只要11,900元（10%服務費另計），再加贈送六福村入園手環，可連續2天玩翻六福村墓碑鎮，以及萬聖南瓜造型糖果桶1個、親子南瓜裝1套(1大1小)，完全體驗萬聖節慶祝氣氛。另外還有「南瓜燈籠體驗」導覽活動，透過講解觀察蚯蚓生態循環箱的設計原理，了解農地裡的生態循環形成，用趣味的方式，親近土地、認識萬聖節主角「南瓜」，限定於每周六、日、一開放，每位體驗價為850元。

圖／關西六福莊提供

圖／關西六福莊提供

台北晶華酒店打造「搞怪甜點樂園」與「Spooky 幽靈酒吧」

五星「台北晶華酒店」自。10月21日至31日連續十一天為了萬聖節推出限定活動，像是一樓的Regent Gift Shop可以買得到萬聖薑餅屋、紫薯獨眼怪與木乃伊熱狗麵包等餐點，宛如「搞怪甜點樂園」；至於二樓酒吧則幻化成「Spooky 幽靈酒吧」，能「喝得到」眼球馬丁尼、血腥博士、科學怪人與萬聖節試管；甚至栢麗廳自助餐廳還有「萬聖節變裝派對」，只要當日賓客有變裝入場，拍照打卡上傳至台北晶華酒店官方Instagram (@regenttaipei)，並註記【#brasseriehalloween2022】者，還有機會獲得栢麗廳餐券等大獎。而現在還推出晶華親子郵輪假期「萬聖搞怪航程」住房專案，快至官網檢閱更多資訊。

圖／台北晶華酒店提供

台北美福大飯店「傑克燈籠」南瓜造型蛋糕

台北美福大飯店其法籍西點總廚Hugo Ravier特別為了萬聖節推出自即日起至10月31日推出多款外型精緻可愛的手作甜品，包含「傑克燈籠」的南瓜造型蛋糕與Q萌幽靈及萬聖墓碑群造型的磅蛋糕，最低價格限量每款320元起。

圖／台北美福大飯店提供

圖／台北美福大飯店提供

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