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「開國門」入住長榮桂冠只要1150元還附早餐！身上有國旗再享Buffet 88折
日前台灣正式對外解封重啟國門並實施入境「0+7」規定，總統蔡英文也至桃園機場視察為機場人員加油打氣。而長榮桂冠酒店也趁勢推出優惠，每人只要1,150元起就能入住豪華飯店，另外，只要身上持有國旗或國旗元素，最多10人符合條件者直接吃到飽88折，快揪團一起享受了！
這回台中長榮桂冠酒店，因應國門大開推出特別「秋冬來憩陶住房專案」住房優惠，只要即日起至12月31日，4人入住高級家庭房每房每晚最低只要4,599元，相當於一人每晚只要1,150元，至於高級雙人客房則為每房每晚3,000元起。不僅如此，依房型還能爽吃Buffet自助早餐，房價皆已含服務費不會另外收費喔。
若不想住宿想吃好料，則可以到吃到飽自助百匯，並至十月底享有「光輝十月」優惠活動，期間只要衣著有中華民國國旗或持有國旗裝飾等，直接10人符合條件享有88折優惠，換算下來10人88折共可以省下1,260元喔，趕快把握機會吃起來。更多優惠資訊請上官網查詢。
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