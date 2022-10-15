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「彩虹觀光巴士Tour」10月15日起跑 遊彩虹熱點送限量大禮包

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▲深受好評的「彩虹觀光巴士Tour」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲深受好評的「彩虹觀光巴士Tour」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

「彩虹觀光巴士Tour」，將自10月15日起跑。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
「彩虹觀光巴士Tour」，將自10月15日起跑。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】為推動彩虹觀光及迎接即將開啟國門的外國旅客，臺北市觀光傳播局延續Color Taipei主題，連續3年舉辦彩虹觀光系列活動，今年主題為「臺北踩虹點，踩出驕傲亮點」，除延續近年深受好評的「彩虹觀光巴士Tour」，更首次規劃英文導覽專場，邀請國際友人共襄盛舉。另外也首次透過臺北旅遊網FB粉專建立聊天機器人，透過線上互動體驗，吸引更多民眾參與。

觀傳局今年推出北市獨有期間限定「彩虹觀光巴士Tour」，將自10月15日起跑。劉奕霆表示，今年特別與臺灣同志大遊行主辦單位合作，除安排參觀松菸臺灣同志遊行20週年回顧展，也精心規劃日場及夜場兩條路線：日場探尋歷史故事、平權之路；夜場拜訪潮流酒吧、特色夜店，彩虹熱點一次滿足。今年首次推出英文導覽場次，由知名的外籍變裝皇后「Elja Heights」帶領外國友人認識臺北市同志文化。

▲凡搭乘彩虹觀巴的旅客，還可獲得限量「臺北彩虹大禮包」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲凡搭乘彩虹觀巴的旅客，還可獲得限量「臺北彩虹大禮包」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

劉奕霆也透露，凡搭乘彩虹觀巴的旅客，還可獲得限量「臺北彩虹大禮包」包括只送不賣的限定版彩虹口罩、限量6色「彩虹應援提袋」，每款都值得蒐藏，還有許多LGBTQ友善店家提供的好禮，千萬不要錯過。今年也邀請眾多知名Podcaster與KOL上車同樂，有興趣的朋友可至臺北旅遊網查詢。

此外，首次推出的聊天機器人線上「臺北踩虹點」活動，民眾可透過臺北旅遊網Messenger進入遊戲，從中認識臺北同志歷史、文青景點、友善商家及充滿魅力與刺激的同志夜店。透過與聊天機器人互動，可得到不同景點的推薦與兌獎點數，並可兌換超過50家同志友善店家、旅宿餐飲、美妝服飾業者提供的折扣碼、兌換券等好禮。遊戲點數也可以參與抽獎，最大獎為星級住宿券。如親自到「臺北踩虹點」推薦的景點掃QR Code，點數將翻倍，更快有機會獲得大獎。

為迎接參加同志遊行的眾多人潮，觀傳局今年與旅遊平臺KKday合作推出彩虹自由行套裝優惠行程，從交通票券(如高鐵)、飯店旅宿到彩虹觀光巴士等都有不同的組合優惠，相關資訊請上臺北旅遊網及KKday活動專網。 今年適逢臺灣同志遊行20周年，去年因疫情改為線上活動，今年重磅重返臺北市府廣場。劉奕霆補充，臺北市作為亞洲最自由平權的國際城市，將再次向世界展現對性別平權的支持與尊重，10月29日當天臺北展攤也將現身市府廣場前彩虹市集，透過趣味互動遊戲及抽獎活動，邀請大家一起認識平權，期許本市成為更開放友善的彩虹國際城市。

相關資訊：

彩虹觀光巴士 https://www.kkday.com/zh-tw/product/122926

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