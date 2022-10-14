支持「愛最大」彩虹經濟！台北3大同志友善飯店限定專案1次看，餐廳住宿調酒統統都有

第二十屆台灣同志大遊行即將於10月29日正式舉行，為了響應彩虹平權，不少同志友善的飯店業者紛紛推出彩虹限定住房專案，希望各位支持平權的夥伴，不論遊行當日或是整個十月彩虹驕傲月，都能享受繽紛的住宿體驗。UDN小編特地整理台北三大頂級飯店的住宿優惠，一起來看看吧！

圖／寒居酒店提供

寒居酒店：「寒居愛很大」

甫於今年獲得國際訂房平台Booking.com頒布Travel Proud標章（認證為彩虹族群友善飯店）的寒居酒店，即日起至10月31日推出「寒居愛很大」住房專案，每晚每房4,269元起，入住就贈送彩虹大禮包，包含彩虹抱枕一個、彩虹手搖旗、紋身貼紙兩組、彩虹水果糖與精美小禮。不僅如此，加碼宵夜組合臺酒泡麵兩碗與必備臺灣精釀啤酒品牌「啤酒頭」最知名的「二十四節氣」啤酒2瓶。寒居酒店真的超用心，另推出限定10月28日至10月31日「Light Up the Rainbow」炫彩打卡牆，得以用力表達對彩虹平權的支持。若想加點情調，於酒店二樓BeGood餐廳，於10月31日前也同步推出「繽紛彩虹」甜點及限定彩虹調酒，像是「彩虹調酒」每杯350元+10%，採用MALIBU蘭姆酒為基底，佐搭新鮮的葡萄柚與紅石榴、鳳梨果汁等，微醺的浪漫為愛加點浪漫。快揪團支持彩虹驕傲吧！

圖／寒居酒店提供

圖／寒居酒店提供

禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。

台北喜來登大飯店：「虹彩繽紛：十月同歡」

台北喜來登大飯店為了響應與支持多元的愛，推出旗下SUKHOTHAI泰式餐廳的6款限定甜點與飲品，像是泰國王室慶典必吃的宮廷甜點「露楚Luk Chup」、以斑蘭葉、泰式奶茶等六種風味呈現的「六色雞蛋糕」與夢幻漸層蘇打等，價格自220元（10%服務費另計）元起，若於餐廳「為愛振翅」打卡牆拍照上傳並標註店家，另享4人以上平日用餐最高75折優惠喔。重頭戲還有即日起至10月28日還推出「彩虹巡禮 Peace & Love」住宿專案，只要雙人入住豪華客房享翌日自助早餐並可獲得限量的「彩虹折扇」與「愛與和平小袋」最狂的是預訂10月28日入住，直接再送「臺北彩虹觀光巴士」車票2張（價值高達1,598元)，一次滿足台北夜晚的潮流酒吧、特色夜店與彩虹觀光景點，另外該專案還能獲得限量「彩虹大禮包」，有限定版彩虹口罩、限量6色的「彩虹應援提袋」與LGBTQ+友善店家提供的神秘好禮，兩人成行每人最低只要2,399元。滿額再贈送LAB SERIES雅男士保養旅行組。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

圓山大飯店：「彩虹之光」

圓山大飯店可說是最早響應彩虹平權推出專案的飯店，希望全民的努力讓友善同志成為日常，因此特別推出即日起至10月31日「彩虹之光」住房專案，入住即贈「獨家圓山大飯店彩虹紀念酒」和「松鶴餐廳自助早餐」。前50名入住的貴賓加碼再送「Q POWER Festival自覺時刻・時尚方巾組」。房型入住豪華雙人客房，每房6,588元，值得注意的是，此專案僅限平日週日至週四入住，若要假日入住（指週五與週六）每房每晚加價1,000元喔。

禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。

圖／圓山大飯店提供

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