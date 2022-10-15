惡靈巴士直達！六福村墓碑鎮 萬聖狂歡Chill輕鬆
【旅奇傳媒/編輯部報導】萬聖節即將到來，有沒有準備好怎麼迎接嗎？今年邁入第6周年的六福村年度經典活動「2022惡靈厄惡 墓碑鎮」，園區斥資百萬，以國際光雕技術打造夜間鬼城沉浸式體驗，驚悚萬分的萬聖厄夜，只要膽子夠大、想要夜闖墓碑鎮，六福村等您來挑戰！
想要輕鬆出遊？六福村首度與旅遊電商平台聯合推出更快速的直達惡靈巴士「萬聖墓碑特快車」，滿足更多遊客來到萬聖墓碑鎮一起瘋狂搞鬼！可直接從台北車站搭乘「萬聖墓碑特快車」不用一個小時即可直達園區，從上車起就可感受到萬聖節慶氛圍，把握時間直接車內輕鬆變裝，一下車直衝墓碑鎮狂歡，快呼朋引伴你的大學死黨來變裝拍照上傳，假日期間還有夜間限定活動「萬厄鬼門開 厄夜驚悚大遊行」千萬不要錯過這一生必玩一次的瘋狂體驗。
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