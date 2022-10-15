惡靈巴士直達！六福村墓碑鎮 萬聖狂歡Chill輕鬆

第二十屆台灣同志大遊行即將於10月29日正式舉行，為了響應彩虹平權，不少同志友善的飯店業者紛紛推出彩虹限定住房專案，希望各位支持平權的夥伴，不論遊行當日或是整個十月彩虹驕傲月，都能享受繽紛的住宿體驗。UDN小編特地整理台北三大頂級飯店的住宿優惠，一起來看看吧！

2022-10-14 17:59