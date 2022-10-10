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赴日必看！日本入境必備APP「MySOS」教學1次看，輕鬆遊日、省時還能「快速通關」

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／取自可樂旅遊官網、東京迪士尼官網、UDN小編提供
圖／取自可樂旅遊官網東京迪士尼官網、UDN小編提供

準備出發日本！日本將於明日(10/11)開放免簽證自由行，旅客只要打滿3劑便可入境，事先透過手機APP「MySOS」完成部分檢疫手續，入境還可使用「快速通道」，以下教你七步操作「MySOS」，入境日本輕輕鬆鬆。

圖／取自可樂旅遊官網
圖／取自可樂旅遊官網

日本「MySOS」必備6大資料

1、預先下載「MySOS」APP應用程式
2、護照
3、打滿3劑疫苗接種證明(小黃卡)或72小時內的PCR陰性證明
4、Email地址及聯絡電話
5、來回航班資訊
6、入境日本居住地址

圖／UDN小編提供
圖／UDN小編提供

日本「MySOS」操作步驟

一、開啟並註冊「MySOS」APP

旅客需於入境日本前兩星期內完成註冊，並於註冊時提供「疫苗接種證明(小黃卡)」或「72小時內PCR陰性證明」。（若在預定航班到達時間6小時前，未完成註冊，亦無法使用「快速通道」）

二、基本設定

依流程閱讀服務使用條款、隱私政策、選擇國家，閱讀致所有進入日本的人、Health Monitoring Center for Overseas Entrants，下拉至底再按確認。

圖／UDN小編提供
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圖／UDN小編提供
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三、開設手機權限

四、帳戶註冊

⬤ 輸入護照號碼，並再輸入一次
⬤ 輸入出生日期，並再輸入一次
⬤ 姓氏，如：WANG
⬤ 給定的名稱，如：HSIAO MING

圖／UDN小編提供
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五、12歲以下兒童可由同行者代填

填完護照資料後，系統會跳出「同伴的確認」，按提示畫面完成程序。

圖／UDN小編提供
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六、填寫4大部份

圖／UDN小編提供
圖／UDN小編提供

1·上傳護照照片

預先使用手機拍攝護照或掃描檔，所有資料必須清晰可見，確認沒有反光或手指遮蓋。上傳護照照片後，返回首頁等待審核。（若護照沒有問題，數分鐘後會收到成功通知，可再按護照確認資料無誤）

2·提問表WEB (網絡問卷)

按下「提問表WEB」並選擇語言，依序填入入境者資料(到達日本的日期、航空公司名稱及航班號碼等)、居日詳情(到達日本後所居住的地點、日本出境日期及航班)、過去14日去過的地方、基本身體狀況及聯絡資料。

3·承諾書

完成問卷後會回到首頁，核對資料與閱讀細項，下拉至底點選同意，回首頁後會看到出現一個QR code。

4·疫苗接種證明(小黃卡)或出國前72小時內的PCR陰性證明
注意！此為最關鍵的部份，此處成功才可得到藍色或綠色(成功通過)狀態。

(1)疫苗接種證明(小黃卡)
⬤ 是否有疫苗接種證明
⬤ 證明上是否提供英文或日文
⬤ 3劑疫苗名稱
⬤ 上傳證明(小黃卡)

(2)出國前72小時內的PCR陰性證明
⬤ 填寫PCR檢測日期、方式等資料
⬤ 上傳證明(出國前72小時內的PCR陰性證明)

七、申請結果

填妥資料並提交證明後，確認完成註冊內容，成功確認後，應用程序頁面會轉為綠色或藍色。

⬤ 綠色或藍色：確認完成註冊內容
⬤ 黃色：無註冊「疫苗接種證明」或「出國前72小時內的檢測證明書」確認完成前
⬤ 紅色：須重新註冊

圖／取自可樂旅遊官網
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圖／取自東京迪士尼官網
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