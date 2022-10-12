酷航喜事連連！獲Skytrax、TTG獎項肯定，印尼新拓航點，還有皮卡丘彩繪機首度來台

印尼－日惹。 圖：印尼旅遊暨創意經濟部 Ministry of Tourism and Creative Economy／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】新加坡航空旗下低成本航空公司酷航再次榮獲 2022 年全球航空公司獎 Skytrax「最佳長途低成本航空公司」和 2022 年第 31 屆 TTG 旅遊大獎「亞太地區最佳低成本航空公司」獎，這是該航空公司連續第二年同時獲得雙獎肯定。此外，酷航還在 2022 年亞洲貨運物流及供應鏈（AFLAS）大獎中榮獲「最佳低成本航空貨運公司」的肯定。

▲酷航再獲2022全球航空公司獎Skytrax「最佳長途低成本航空公司」獎項。 圖：酷航／提供

▲酷航獲第31屆TTG旅遊大獎「亞太地區最佳低成本航空公司」獎肯定。 圖：酷航／提供

酷航執行長湯康莊表示：「我們很榮幸地同時獲得尊貴的客戶、旅遊專業人士和產業界合作夥伴，公認為領先的低成本航空公司，並感謝他們在疫情間堅定不移地支持。這些獎項肯定，要歸功於我們敬業的員工團隊合作，證明了我們致力於為客戶提供優質服務、獨特體驗和無與倫比的價值，並已適應新環境中不斷變化的市場和消費者需求。在今年慶祝成立 10 週年之際，我們滿懷信心地期待下一個十年，因為我們將繼續提高標準，並重新定義低成本航空旅行。」

▲印尼－龍目島。 圖：印尼旅遊暨創意經濟部 Ministry of Tourism and Creative Economy／來源

酷航持續擴點營運，滿足旅行復甦需求

今年十月底起，酷航將新開航新加坡飛往印尼龍目島（LOP）、望加錫（UPG），並恢復印尼日惹（JOG）和北乾巴魯（PKU）航點營運。台灣旅客可透過酷航台北－新加坡每週18班綿密的班次，經新加坡樟宜機場中轉前往酷航印尼航點。此次宣布之印尼航點於2022年10月下旬陸續開通，使酷航在印尼的航網增加到8個城市。

同時，冬季台灣陸續復飛之台北－韓國首爾每週5班、台北－北海道新千歲每週3班及台北－東京增至每週7班，酷航持續拓點增班，隨台灣邊境開放，讓旅客有更多的航班可供出國旅行選擇。

搭乘酷航皮卡丘彩繪機飛往新加坡、東京及首爾

台灣旅客熱情的呼喚，酷航聽到了！旅客及寶可夢迷們引頸期盼酷航皮卡丘彩繪機，將首次來台，目前已安排 2022年11月10日、11月25日、12月7日、12月16日、「台北－東京」、「台北－首爾」、「台北－新加坡」航班，讓旅客們有更多機會體驗這些特殊航班，後續每月也將持續安排酷航皮卡丘彩繪機營運台灣航線。

酷航執行長湯康莊表示：「北亞一直是我們的重要地區，有許多令人興奮的航點可以滿足我們客戶的旅行渴望。自邊境限制逐漸放寬以來，旅行需求持續保持活躍，酷航很高興能持續拓展航點，將服務更多的旅客。在酷航十週歲之際，我們將致力於在未來十年，繼續以超值的價格，提供非凡的旅行體驗。」

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