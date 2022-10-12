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酷航喜事連連！獲Skytrax、TTG獎項肯定，印尼新拓航點，還有皮卡丘彩繪機首度來台

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圖：印尼旅遊暨創意經濟部 Ministry of Tourism and Creative Economy／來源
圖：印尼旅遊暨創意經濟部 Ministry of Tourism and Creative Economy／來源

印尼－日惹。　圖：印尼旅遊暨創意經濟部 Ministry of Tourism and Creative Economy／來源
印尼－日惹。　圖：印尼旅遊暨創意經濟部 Ministry of Tourism and Creative Economy／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】新加坡航空旗下低成本航空公司酷航再次榮獲 2022 年全球航空公司獎 Skytrax「最佳長途低成本航空公司」和 2022 年第 31 屆 TTG 旅遊大獎「亞太地區最佳低成本航空公司」獎，這是該航空公司連續第二年同時獲得雙獎肯定。此外，酷航還在 2022 年亞洲貨運物流及供應鏈（AFLAS）大獎中榮獲「最佳低成本航空貨運公司」的肯定。

▲酷航再獲2022全球航空公司獎Skytrax「最佳長途低成本航空公司」獎項。　圖：酷航／提供
▲酷航再獲2022全球航空公司獎Skytrax「最佳長途低成本航空公司」獎項。　圖：酷航／提供

▲酷航獲第31屆TTG旅遊大獎「亞太地區最佳低成本航空公司」獎肯定。　圖：酷航／提供
▲酷航獲第31屆TTG旅遊大獎「亞太地區最佳低成本航空公司」獎肯定。　圖：酷航／提供

酷航執行長湯康莊表示：「我們很榮幸地同時獲得尊貴的客戶、旅遊專業人士和產業界合作夥伴，公認為領先的低成本航空公司，並感謝他們在疫情間堅定不移地支持。這些獎項肯定，要歸功於我們敬業的員工團隊合作，證明了我們致力於為客戶提供優質服務、獨特體驗和無與倫比的價值，並已適應新環境中不斷變化的市場和消費者需求。在今年慶祝成立 10 週年之際，我們滿懷信心地期待下一個十年，因為我們將繼續提高標準，並重新定義低成本航空旅行。」

▲印尼－龍目島。　圖：印尼旅遊暨創意經濟部 Ministry of Tourism and Creative Economy／來源
▲印尼－龍目島。　圖：印尼旅遊暨創意經濟部 Ministry of Tourism and Creative Economy／來源

酷航持續擴點營運，滿足旅行復甦需求

今年十月底起，酷航將新開航新加坡飛往印尼龍目島（LOP）、望加錫（UPG），並恢復印尼日惹（JOG）和北乾巴魯（PKU）航點營運。台灣旅客可透過酷航台北－新加坡每週18班綿密的班次，經新加坡樟宜機場中轉前往酷航印尼航點。此次宣布之印尼航點於2022年10月下旬陸續開通，使酷航在印尼的航網增加到8個城市。

同時，冬季台灣陸續復飛之台北－韓國首爾每週5班、台北－北海道新千歲每週3班及台北－東京增至每週7班，酷航持續拓點增班，隨台灣邊境開放，讓旅客有更多的航班可供出國旅行選擇。

搭乘酷航皮卡丘彩繪機飛往新加坡、東京及首爾

台灣旅客熱情的呼喚，酷航聽到了！旅客及寶可夢迷們引頸期盼酷航皮卡丘彩繪機，將首次來台，目前已安排 2022年11月10日、11月25日、12月7日、12月16日、「台北－東京」、「台北－首爾」、「台北－新加坡」航班，讓旅客們有更多機會體驗這些特殊航班，後續每月也將持續安排酷航皮卡丘彩繪機營運台灣航線。

酷航執行長湯康莊表示：「北亞一直是我們的重要地區，有許多令人興奮的航點可以滿足我們客戶的旅行渴望。自邊境限制逐漸放寬以來，旅行需求持續保持活躍，酷航很高興能持續拓展航點，將服務更多的旅客。在酷航十週歲之際，我們將致力於在未來十年，繼續以超值的價格，提供非凡的旅行體驗。」

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